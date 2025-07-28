4100 وظيفة جديدة توفرها شركات"دبي المالي العالمي"

صنعت الشركات في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 4100 وظيفة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي للمهنيين الماليين.

شهدت المنطقة الحرة المالية رقماً قياسياً في عدد الشركات الجديدة التي تؤسس عملياتها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة النشطة 7700 شركة، مقارنة بـ 6153 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي.

انضمت حوالي 1,081 شركة مسجلة نشطة جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفع عدد المهنيين العاملين في مركز دبي المالي العالمي إلى 47,901، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 9% مقارنة بـ 43,787 في العام السابق.

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تشمل الشركات الجديدة التي انضمت إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتوسعة خلال النصف الأول من عام 2025 كلاً من ABK Capital، وAvaloq، وBaron Capital، وBluecrest Capital، وBridge Investment Group، وCambridge Associates، وChina International Capital Corporation، وdLocal، وManulife، وبنك الكويت الوطني، وPearl Diver Capital، وPIMCO، وRV Capital، وSilver Point Capital، وTourmaline، وTransAmerica Life Bermuda، وWelwing Capital Management وغيرها الكثير.

نظراً للطلب القوي من المستأجرين الجدد، يجري حالياً تطوير أكثر من 1.6 مليون قدم مربع من المساحات التجارية، ويجري تسريع وتيرة الإنشاء لتلبية الطلب. وستكون المساحة الجديدة جاهزة للإشغال ابتداءً من الربع الأول من العام المقبل.

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "دخلت دبي مرحلة جديدة من النمو، وهذه النتائج تُبرز قدرتها التنافسية وجاذبيتها والثقة العالمية التي تتمتع بها. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن المستقبل يحمل المزيد من الفرص. وسنواصل تعزيز قدرات مركز دبي المالي العالمي ومنظوماته التي تُعزز الابتكار والمرونة ونمو الأعمال".

تجاوز التوقعات

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المنطقة الحرة المالية تظل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في دبي، باعتبارها عاملاً رئيسياً في توسع وتنويع قطاع الخدمات المالية.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المركز تجاوز التوقعات في كافة المقاييس.

يبلغ إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) 980 كيانًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بعام 2024. كما ارتفع إجمالي تراخيص الخدمات المالية بنسبة 28% على أساس سنوي، ليصل إلى 78 ترخيصًا في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 61 ترخيصًا في النصف الأول من عام 2024.

ويعتبر مجمع الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي منقطع النظير في المنطقة، ويتماشى النمو مع الطلب على قدرات الخدمات المالية الواسعة والعميقة لدعم تطلعات التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ويعمل في مركز دبي المالي العالمي 289 شركة في قطاع البنوك وأسواق رأس المال، مقارنة بـ 247 شركة في العام الماضي، وهو ما يمثل معدل نمو بلغ 17%.

ارتفع عدد الشركات في قطاع إدارة الثروات والأصول إلى 440 شركة، مقارنةً بـ 370 شركة في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 19%. ويضم المركز الآن أكثر من 85 صندوقًا تحوطيًا، والتي شهدت نموًا هائلاً بنسبة 72% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وتشمل 69 صندوقًا بقيمة مليار دولار. ويدير أو يسوّق مركز دبي المالي العالمي أكثر من 10,000 صندوق.

ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1035، مقارنةً بـ 600 قبل عام، مسجلاً زيادة بنسبة 73%. وتسارع عدد المؤسسات الخيرية إلى 842، مقارنةً بـ 548.

وشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين نموًا قويًا، حيث تعمل الآن 135 شركة ذات صلة في النظام البيئي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ من 125 شركة في النصف الأول من عام 2024.

أفضل مركز مالي عالمي

تم تصنيف دبي كواحدة من ثماني مدن فقط على مستوى العالم تمتلك قدرات "واسعة وعميقة" في جميع أجزاء صناعة التمويل في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس.

وتعد الإمارة المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الذي جاء ضمن أفضل المدن المالية المصنفة في مؤشر المراكز المالية العالمية على مستوى العالم في عدة قطاعات: التكنولوجيا المالية (المرتبة الخامسة)، والخدمات المهنية (المرتبة السادسة)، وإدارة الاستثمار (المرتبة الثامنة)، والبنية التحتية (المرتبة التاسعة)، وبيئة الأعمال (المرتبة العاشرة).

وصل عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 1388 شركة، ارتفاعًا من 1081 شركة في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28 بالمائة.