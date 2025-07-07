4.1 مليون درهم غرامة على 3 شركات صرافة بالإمارات

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 4.1 مليون درهم على ثلاث شركات صرافة تعمل في الدولة لعدم امتثالها للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصدرت الغرامة بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، والذي يحكم المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي العقوبة المالية في أعقاب تحقيق أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي كشف عن أوجه قصور في التزام الشركات الثلاث بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة.

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وأكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامه بالحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دوره التنظيمي، يضمن المصرف امتثال جميع شركات الصرافة، بما في ذلك مالكيها وموظفيها، امتثالاً كاملاً لقوانين ومعايير دولة الإمارات العربية المتحدة.