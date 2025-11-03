40,327 درّاجاً يحوّلون شارع الشيخ زايد إلى مسار عالمي أيقوني

شهد "تحدي دبي للياقة 2025" انطلاقة لا تُنسى مع فعالية "تحدي دبي للدراجات الهوائية" (دبي رايد)، التي حوّلت شارع الشيخ زايد إلى مسار أيقوني للدراجات الهوائية على مستوى العالم، مرحبةً بعدد قياسي بلغ 40,327 دراجاً في النسخة السادسة من هذا الحدث الرائد، في عرض مذهل للروح المجتمعية.
من العائلات التي استمتعت بأول مغامرة ركوب دراجات معاً على المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات في داون تاون دبي، إلى الرياضيين المتمرسين الذين تجاوزوا حدودهم خلال "دورات السرعة" (Speed Laps)، جسّد "تحدي دبي للدراجات الهوائية 2025" الروح الحقيقية لشعار التحدي لهذا العام: "ابحث عن تحديك"، مُبيناً أن اللياقة البدنية متاحة للجميع بغض النظر عن الخبرة أو القدرة.
اختار المشاركون هذا العام مرة أخرى مسارهم الخاص من بين خيارين متميزين. فالمسار العائلي الودود لمسافة 4 كيلومترات في داون تاون قاد الدراجين عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، مقدماً إطلالات خلابة على أوبرا دبي وبرج خليفة الأيقوني - مما يجعله مدخلاً مثالياً لركوب الدراجات للشباب والعائلات.
أما بالنسبة للباحثين عن تحدٍ أطول، فقد قدّم مسار شارع الشيخ زايد لمسافة 12 كيلومتراً تجربة لا مثيل لها لركوب الدراجات في المناطق الحضرية، مروراً بمتحف المستقبل وقناة دبي المائية والروائع المعمارية التي تحدد أفق دبي. التضاريس الممهدة والمستوية للمسار جعلته متاحاً للدراجين من جميع القدرات، بينما لا يزال يمثل إنجازاً رياضياً هاماً نحو تحقيق هدف المشاركين "30x30" (30 دقيقة من النشاط لمدة 30 يوماً).
قال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "أن نشهد اجتماع 40,327 دراجاً هذا الصباح هو تذكير قوي بما يجعل دبي مميزة حقاً. في 'عام التواصل' بدولة الإمارات، يجسد "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، برعاية موانئ دبي العالمية، كيف توحد الرياضة واللياقة البدنية الناس من جميع الخلفيات والقدرات. الطاقة والتفاني اللذان شاهدناهما اليوم يستمران في النمو عاماً بعد عام، مما يدل على التزام مجتمعنا بتبني أسلوب حياة نشط. رؤية العائلات والأصدقاء والأفراد من جميع القدرات يتقاسمون الطريق معاً يجسد تماماً رؤيتنا لدبي موحدة وصحية ونشطة".
وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يا لها من طريقة استثنائية لإطلاق تحدي دبي للياقة 2025. مشهد آلاف الدراجين وهم يسيطرون على شارع الشيخ زايد هذا الصباح لم يكن أقل من رائع - وهو دليل حقيقي على شغف دبي بالحياة النشطة. يواصل "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، برعاية موانئ دبي العالمية، استقطاب مجتمعنا، محوّلاً طرقنا الأيقونية إلى احتفال بالصحة والوحدة والفرح. يثبت هذا الحدث الرائد أن اللياقة البدنية تكون في أوج قوتها عندما تُمارس بشكل جماعي، وقد أشعل حماس اليوم الزخم الذي سيلهم المدينة بأكملها طوال شهر نوفمبر".
الترفيه
أضفت مجموعة مبهرة من الفعاليات الترفيهية المزيد من الطاقة والإثارة على المسارات، وأحيت أجواء الحدث. استقبل شخصيتا دبي المحبوبتان مدهش ودانا راكبي المسار العائلي لمسافة 4 كيلومترات، بينما أتاحت محطة "Ride & Style" للدراجين فرصة لتخصيص دراجاتهم بشرائط ملونة، وشرائط بوم بوم، وملصقات مخصصة.
كانت الأجواء على طول مسار 12 كيلومتراً مفعمة بالحيوية، حيث قامت مقدّمة الفعاليات كاتي أوڤري بتحميس الدراجين في البداية، بينما حافظ كل من دي جيه شوان ودي جيه كول كاتس، اللذين سيؤديان عروضاً في مهرجان "أنتولد" دبي، على استمرار الزخم على طول المسار.
دبت الحياة في المسارات على وقع الإيقاعات الهادرة لمجموعات الطبول المتعددة التي قدمت عروضها طوال الصباح. وتألقت الروح المجتمعية بعروض قدمتها فرقة الطبول والقيثارة المدرسية الفلبينية بدبي، وفريق الإمارات all star للتشجيع، بينما أسعدت شخصية تيدي مونستر العائلات في منطقة الانتظار. وأضافت لافتة LED لتحديد السرعة عنصراً تنافسياً مرحاً، حيث عرضت سرعات الدراجين أثناء مرورهم.
كما استقطب هذا الحدث الرائد الأول لتحدي دبي للياقة هذا العام مجموعة رائعة من الشخصيات المؤثرة في عالم اللياقة البدنية والصحة والترفيه. كان من بين المشاركين ليانا ديب، رائدة الأعمال في مجال اللياقة البدنية ومبتكرة المحتوى ومؤسسة "Uplift You"؛ وغاري بريكا، عالم الأحياء البشرية ومؤسس "The Ultimate Human"؛ وكايلا إيتسينس، قائدة اللياقة البدنية العالمية ومؤسسة "SWEAT"؛ وبكاري سانيا، لاعب كرة القدم المحترف السابق الذي مثّل المنتخب الفرنسي وناديي أرسنال ومانشستر سيتي.
بناءً على نجاح العام الماضي، افتتحت "دورات السرعة" لتحدي دبي للدراجات الهوائية مرة أخرى الصباح بجرعة نقية من الأدرينالين. فقد سلك الدراجون المتقدمون مسار 12 كيلومتراً عند الفجر، محافظين على سرعة قصوى لا تقل عن 30 كم/ساعة على طول شارع الشيخ زايد قبل انطلاق الفعالية الرئيسية.
وفاءً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الإمارات، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عزز "تحدي دبي للدراجات الهوائية" التزام دبي بأن تصبح واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.
شهر من الحركة في انتظارنا
تتطلع المدينة الآن إلى ثلاثة أحداث رائدة أخرى: "تحدي دبي للوقوف على الألواح المائية" (دبي ستاند أب بادل)، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، والذي يعود إلى سد حتا في 8-9 نوفمبر بصيغته الموسعة على مدار يومين؛ و"تحدي دبي للجري" (دبي رن)، برعاية ماي دبي، في 23 نوفمبر، والمقرر أن يرحب مرة أخرى بمئات الآلاف على شارع الشيخ زايد؛ وفعالية "دبي لليوجا" الجديدة كلياً في 30 نوفمبر في حديقة زعبيل، والتي ستختتم التحدي بلحظة من الوعي والتوازن الجماعي.
إلى جانب هذه الأحداث، تضمن ثلاث قرى للياقة البدنية "30x30" مجانية، و30 مركزاً مجتمعياً للياقة البدنية، وآلاف الفصول والأنشطة في جميع أنحاء المدينة أن يتمكن الجميع من إيجاد مسارهم لإكمال تحدي 30x30.