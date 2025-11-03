40,327 درّاجاً يحوّلون شارع الشيخ زايد إلى مسار عالمي أيقوني

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يا لها من طريقة استثنائية لإطلاق تحدي دبي للياقة 2025. مشهد آلاف الدراجين وهم يسيطرون على شارع الشيخ زايد هذا الصباح لم يكن أقل من رائع - وهو دليل حقيقي على شغف دبي بالحياة النشطة. يواصل "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، برعاية موانئ دبي العالمية، استقطاب مجتمعنا، محوّلاً طرقنا الأيقونية إلى احتفال بالصحة والوحدة والفرح. يثبت هذا الحدث الرائد أن اللياقة البدنية تكون في أوج قوتها عندما تُمارس بشكل جماعي، وقد أشعل حماس اليوم الزخم الذي سيلهم المدينة بأكملها طوال شهر نوفمبر".