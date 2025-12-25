4000 مشارك يرسمون مستقبل خدمات شرطة دبي في منصة "صوتك مسموع"

من جانبها كشفت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، عن البعد القيمي للفعالية، مشيرة إلى أن الهدف يتجاوز التواصل الإداري ليصل إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار، ونشر الثقافة الرياضية كأداة لتعزيز الروابط الاجتماعية في المناطق السكنية، بالإضافة إلى تفعيل دور مبادرات حيوية مثل "الشرطي جارك" و"على دربك".