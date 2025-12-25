4000 مشارك يرسمون مستقبل خدمات شرطة دبي في منصة "صوتك مسموع"

في خطوة تعكس نهج "الباب المفتوح" وترسيخاً لمبادئ جودة الحياة، حولت القيادة العامة لشرطة دبي "ملتقى الوحيدة المجتمعي" إلى منصة تفاعلية ضخمة، حيث استقطبت فعالية "صوتك مسموع" أكثر من 4000 مشارك من المواطنين والمقيمين.
الفعالية التي نظمها مركز شرطة المرقبات بالتعاون مع مجلس "الروح الإيجابية"، لم تكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل كانت جسراً مباشراً يهدف إلى إشراك الجمهور في رسم ملامح الخدمات الأمنية والمجتمعية المستقبلية.
استراتيجية "القرب من الجمهور"
أكد المقدم ماجد عيسى رضا، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، أن هذه المبادرة هي "ترجمة عملية" لاستراتيجية شرطة دبي في كسر الحواجز التقليدية مع الجمهور. وأوضح أن الاستماع المباشر للمقترحات والملاحظات هو الوقود الحقيقي لتطوير خدمات تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وقال: "نحن لا نقدم خدمات أمنية فحسب، بل ننسق مع كافة الدوائر الحكومية لنضمن أن تكون دبي هي المكان الأفضل للعيش والعمل."
الرياضة والقيم: أدوات للتلاحم المجتمعي
من جانبها كشفت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، عن البعد القيمي للفعالية، مشيرة إلى أن الهدف يتجاوز التواصل الإداري ليصل إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار، ونشر الثقافة الرياضية كأداة لتعزيز الروابط الاجتماعية في المناطق السكنية، بالإضافة إلى تفعيل دور مبادرات حيوية مثل "الشرطي جارك" و"على دربك".
لماذا "صوتك مسموع"؟
تعتبر هذه المبادرة قناة اتصال غير تقليدية، تضمن وصول صوت "المتعامل" إلى صانع القرار مباشرة، مما يسهم في:
تطوير الخدمات: بناءً على تجربة المستخدم الفعلية.
الشفافية: تعزيز الثقة بين المؤسسة الشرطية والمجتمع.
الاستباقية: رصد الاحتياجات المجتمعية قبل تحولها إلى تحديات.