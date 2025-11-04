400 مليار درهم في الميزان: نزاع قانوني لشركة هندية من دبي امام محاكم مومباي

رفعت مجموعة شركات مقرها دبي، هي "سيك لينك تكنولوجيز كوربوريشن" (SecLink Technologies Corporation)، دعوى أمام المحكمة العليا في الهند، زاعمة أن السلطات قامت بتغيير القواعد بعد أن ظهرت كأعلى مُزايد لمشروع إعادة تطوير ضاحية دارافي، إحدى أكبر التجمعات العشوائية في العالم بمدينة مومباي.

وتزعم الشركة أن عملية اختيارها قد أُلغيت، وتم إدخال شروط جديدة منعتها من المشاركة مجددًا في المناقصة.

قلب النزاع: تغيير القواعد بعد الفوز

يقع مشروع دارافي، الذي يمتد على مساحة 2.4 كيلومتر مربع في قلب مومباي ويضم أكثر من مليون نسمة، في صميم النزاع. شاركت "سيك لينك"، وهي كونسورتيوم مسجل في دبي، في مناقصة دولية للمشروع عام 2018 وتم الإعلان عنها كصاحبة أعلى عرض في العام التالي.

قال نيلانغ شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ سيك لينك، لـ"خليج تايمز"، إن الائتلاف كان قد جهز تمويلاً ضخماً قبل إلغاء المناقصة:

"لقد خصصنا 4 مليارات دولار (13.5 مليار درهم) كضمان بنكي للمشروع، وتجاوزت التكاليف بالفعل 3.82 مليار درهم إماراتي، وتكاليف الإبقاء على هيكل التمويل قائمة تستمر في التصاعد حتى يتم حل النزاع."

وأشار شاه إلى أن هذا التعرض المالي بات يمثل مخاطرة للمستثمرين الدوليين ومقدمي التمويل في الإمارات الذين التزموا بالرأسمال بناءً على نتائج المناقصة الأصلية.