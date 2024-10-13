400 درهم غرامة 37 من المشاة المخالفين في نايف

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم سائق واثنين من المشاة بعد وقوع حادث في دبي أدى إلى إصابة المشاة. وأدانت محكمة مرور دبي السائق العربي لعدم التزامه بقواعد المرور، بينما عوقب المشاة الآسيويون لعبورهم من منطقة غير مخصصة. وغُرِّم السائق 2000 درهم، والمشاة 400 درهم لكل منهم.

إن عدم إعطاء الأولوية للمشاة عند المعابر المحددة يعاقب عليه بغرامة قدرها 500 درهم وست نقاط سوداء.