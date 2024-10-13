400 درهم غرامة 37 من المشاة المخالفين في نايف
تم تحذير المشاة من مخاطر عبور الشارع من أماكن غير مخصصة لذلك، حيث أن العبور من مناطق غير مخصصة لذلك يعد مساهماً كبيراً في حوادث المرور.
وحرر مركز شرطة نايف منذ بداية العام الجاري 37 مخالفة مرورية بحق مشاة تجاوزوا إشارات المرور بشكل خطير، وتجاهلوا الإشارات المرورية، مما عرض حياتهم والآخرين للخطر، وتبلغ قيمة غرامة مخالفة إشارات المرور الخاصة بالمشاة أو العبور في الأماكن غير المخصصة 400 درهم، وفقاً للمادة 89 من قانون المرور الاتحادي.
وسلطت شرطة دبي الضوء عدة مرات عدة على العواقب الوخيمة التي قد يخلفها عبور المشاة من أماكن غير مخصصة لهم. فقد قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 339 آخرون في حوادث دهس العام الماضي، عندما عبر الناس الطرق من أماكن غير مخصصة لهم. كما تم تغريم ما يقرب من 44 ألف مشاة بسبب عبور المشاة من أماكن غير مخصصة لهم في عام 2023.
وحذر العميد عمر موسى عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف المشاة بشدة من مخالفة قواعد المرور، مؤكداً على أهمية الالتزام بإرشادات العبور والتأكد من خلو الطريق قبل العبور.
وحث المشاة على الالتزام بإرشادات عبور الطريق والتأكد من خلو الطريق من المركبات، كما دعا السائقين إلى الانتباه لحركة المشاة والالتزام بالسرعات المحددة، مؤكداً أن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة والسائقين.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم سائق واثنين من المشاة بعد وقوع حادث في دبي أدى إلى إصابة المشاة. وأدانت محكمة مرور دبي السائق العربي لعدم التزامه بقواعد المرور، بينما عوقب المشاة الآسيويون لعبورهم من منطقة غير مخصصة. وغُرِّم السائق 2000 درهم، والمشاة 400 درهم لكل منهم.
إن عدم إعطاء الأولوية للمشاة عند المعابر المحددة يعاقب عليه بغرامة قدرها 500 درهم وست نقاط سوداء.