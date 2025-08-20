400 حالة توطين وهمي في القطاع الخاص بالإمارات خلال 6 أشهر

ضبطت 405 حالات توطين وهمية في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2025. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات المتورطة في مثل هذه المخططات.
وأكدت الوزارة أن عمليات التفتيش الميدانية ونظام الرصد الرقمي لديها كانا حيويين في المساعدة على تحديد هذه الممارسات، وأكدت التزامها بالتعامل بحزم وحسم مع الشركات التي لا تلتزم بسياسات وقرارات التوطين.
يُعرَّف التوطين الوهمي بأنه توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من قِبَل شركة تُصدر لهم تصريح عمل وتُسجِّلهم كموظفين لأغراض غير تلك التي صُدِّرَت من أجلها التصريح. عادةً ما تُوقِّع هذه الشركات عقودًا مع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن هذه العقود لا تُترجم إلى توظيف فعلي.
تنتهج الحكومة سياسةً صارمةً تجاه التوطين الوهمي. في العام الماضي، حيث غُرِّمت شركةٌ بمبلغ 10 ملايين درهم إماراتي لمحاولتها تجاوز أهداف التوطين من خلال تعيين 113 مواطنًا في وظائف وهمية.
يتعين على الشركات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة نسبة القوى العاملة الإماراتية لديها بنسبة 2% سنويًا للوصول إلى 10% على الأقل بحلول عام 2026. وينقسم هذا الهدف إلى قسمين: واحد في المائة في النصف الأول وواحد في المائة آخر في النصف الثاني.
شهدت هذه الحملة استقطاب أعداد قياسية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل في شركات القطاع الخاص. واعتبارًا من 30 يونيو، وهو الموعد النهائي للنصف الأول من العام لتحقيق أهداف التوطين لعام 2025، أكثر من 29 ألف شركة في جميع أنحاء الدولة توظف 152 ألف مواطن إماراتي.
وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحفي إلى أن خطط التوطين مكنت الكفاءات المحلية من المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة، والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المستهدفة بأهداف التوطين نصف السنوية.
تدعم الوزارة الشركات الملتزمة بمتطلبات التوطين من خلال ضمها إلى نادي شركاء التوطين، مما يُمكّنها من الحصول على تخفيضات بنسبة 80% على رسوم معاملات الوزارة، ويمنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية. كما تستفيد المنشآت الملتزمة من دعم برنامج "نفيس" لأجور مواطني دولة الإمارات، إلى جانب مزايا وفوائد أخرى.
ويمكن لأفراد المجتمع الإبلاغ عن حالات التوطين الوهمي التي يصادفونها عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو مركز الاتصال للمطالبات والاستشارات العمالية على الرقم 80084 أو عبر التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
حملة التوطين في الإمارات: أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة يعملون الآن في القطاع الخاص. ستبدأ الإمارات العربية المتحدة في التحقق من أهداف التوطين للشركات الخاصة اعتبارًا من 1 يوليو