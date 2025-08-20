400 حالة توطين وهمي في القطاع الخاص بالإمارات خلال 6 أشهر

يُعرَّف التوطين الوهمي بأنه توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من قِبَل شركة تُصدر لهم تصريح عمل وتُسجِّلهم كموظفين لأغراض غير تلك التي صُدِّرَت من أجلها التصريح. عادةً ما تُوقِّع هذه الشركات عقودًا مع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن هذه العقود لا تُترجم إلى توظيف فعلي.