400 ألف درهم ثمناً للنصب: ضبط عصابة "المباحث المزيفة" في عجمان

حُكم على 9 أشخاص بالسجن 3 سنوات لانتحالهم صفة محققين جنائيين وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من رجل أثناء تبادل عملة مزيفة في عجمان.
كما قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بإلزام المتهمين برد المبلغ المسروق، وقضت بإبعاد سبعة منهم بعد قضاء عقوبتهم.
وقعت عملية السرقة المتقنة عندما اتفق الضحية على استبدال أكثر من 400 ألف درهم إماراتي بدولارات أمريكية عبر مجموعة تدّعي تقديم سعر أفضل. في المكان المتفق عليه، اقترب منه ثلاثة رجال، جميعهم من جنسيات عربية، ومن رفاقه، مُدّعين زوراً أنهم ضباط من إدارة البحث الجنائي.
وفقًا لسجلات المحكمة، أمر المشتبه بهم المجموعة بالنزول من سيارتهم وأجبروهم على الوقوف ملتصقين بالحائط. وبينما كان أحد الرجال يأخذ بطاقات هويتهم وهواتفهم المحمولة، تظاهر آخر بالتحدث مع السلطات. وخلال عملية التشتيت، فتح مشتبه به ثالث السيارة ولاذ بالفرار حاملاً حقيبة تحتوي على النقود.
فرت العصابة من مكان الحادث بسيارة هروب، مما دفع الضحية إلى الإبلاغ عن الحادث فورًا. وبدأت شرطة عجمان تحقيقًا سريعًا، وفي غضون أيام، تعقبت الشرطة المشتبه بهم واستعادت معظم الأموال المسروقة، باستثناء 63 ألف درهم.
خلال التحقيقات، اعترف أحد المشتبه بهم، وهو المتهم الخامس، بالتخطيط للجريمة مع الآخرين. واعترف أربعة آخرون من أفراد العصابة بأدوارهم، بينما أنكر المشتبه بهم الباقون تورطهم وطعنوا في قانونية اعتقالهم وتفتيشهم.
رفضت المحكمة هذه الادعاءات، مشيرةً إلى أن الأدلة دامغة. واستند الحكم إلى اعترافات مباشرة، وإفادات شهود موثوقة، وتحديد الضحية لعدد من المتهمين خلال عرض افتراضي للشرطة.
ووصف القاضي الفعل بأنه جريمة متعمدة ومنظمة، مؤكدا أن المتهمين قاموا عمدا بتضليل الضحية من خلال استغلال هوية رجال الأمن لتنفيذ السرقة.
وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر عمليات تبادل الأموال غير المنظمة وأهمية التحقق من الهويات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة.