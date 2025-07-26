400 ألف درهم ثمناً للنصب: ضبط عصابة "المباحث المزيفة" في عجمان

حُكم على 9 أشخاص بالسجن 3 سنوات لانتحالهم صفة محققين جنائيين وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من رجل أثناء تبادل عملة مزيفة في عجمان.

كما قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية في عجمان بإلزام المتهمين برد المبلغ المسروق، وقضت بإبعاد سبعة منهم بعد قضاء عقوبتهم.

وقعت عملية السرقة المتقنة عندما اتفق الضحية على استبدال أكثر من 400 ألف درهم إماراتي بدولارات أمريكية عبر مجموعة تدّعي تقديم سعر أفضل. في المكان المتفق عليه، اقترب منه ثلاثة رجال، جميعهم من جنسيات عربية، ومن رفاقه، مُدّعين زوراً أنهم ضباط من إدارة البحث الجنائي.