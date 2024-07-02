40% نسبة نمو الطلب على استئجار الطائرات الخاصة بالإمارات
عادة ما ينمو الطلب على استئجار الطائرات الخاصة بنسبة تصل إلى 40% خلال فصل الصيف، حيث يسافر الكثير من العائلات والأفراد في الإمارات العربية المتحدة إلى وجهات تتميز بمناخ أكثر برودة.
يقول المطلعون على المجال أنّ الطلب على المشاركة الجماعية لحوالي أربعة إلى ثمانية أشخاص قد زاد بشكل كبير خاصة بعد جائحة كوفيد - 19، بسبب المخاوف الصحية والسلامة في السفر على متن الرحلات الجوية التجارية.
كما يمكن أن تكون تكاليف استئجار الطائرات الخاصة تنافسية عند مقارنتها بأسعار تذاكر الدرجة الأولى للطائرات التجارية للرحلات الطويلة.
وقال "بول جيمس"، مدير المبيعات وإدارة الطائرات في محطة الفطيم لكبار الشخصيات في دي سي للطيران، أنّ هناك "ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال فصل الصيف إلى أوروبا، حيث يختار العديد من الأفراد والعائلات الطائرات الخاصة للوصول إلى وجهات عطلاتهم."
وأضاف جيمس: "في الشرق الأوسط، تصل ذروة الطلب قبل فصل الصيف مباشرة، حيث يغادر الناس المنطقة إلى أوروبا ومواقع أخرى. وبالنسبة للوجهات الأوروبية، نشهد زيادة بنسبة 30-40 % في الطلب على الطائرات الخاصة المستأجرة خلال موسم الصيف. بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإنّ ذروة الطلب تحدث قبل فصل الصيف مباشرة بعد إغلاق المدارس لقضاء العطلات".
ومع بداية فصل الصيف، يسافر عدد كبير من العائلات والأفراد من ذوي الثروات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة لقضاء العطلات في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الوجهات الشهيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على استئجار الطائرات الخاصة.
قال آدم نيف، رئيس قسم التأجير في شركة "Gama Aviation"، أنّ هناك فترات عديدة على مدار العام حيث يبلغ فيها الطلب ذروته، لكن عطلة الصيف والعودة اللاحقة إلى الوطن هي التي تشهد ارتفاعاً في الحجوزات.
وقال: "يتأثر الطلب على استئجار الطائرات بالعوامل الجيوسياسية، وبالتالي لا يوجد عامان متشابهان. تشير الدلائل إلى أننا من المحتمل أن نشهد زيادة متصاعدة لموسم الصيف. ولقد شهدنا زيادة مطردة في الاستفسارات عن الرحلات المستأجرة قرب نهاية الربع الثاني." مضيفاً أن الطلب يأتي من الأحداث الرياضية مثل بطولة أوروبا في ألمانيا وأولمبياد باريس وعمالقة الفنون والترفيه الذين يستخدمون الطائرات في مسارات الرحلات.
مقارنة
تختلف أسعار استئجار الطائرات الخاصة اعتماداً على عوامل مثل حجم الطائرة والمسافة وتواريخ السفر. أولئك الذين يختارون السفر بالطائرة الخاصة يعطون الأولوية لكفاءة الوقت بهدف تجاوز الخطوط الأمنية الطويلة وفترات التوقف والجداول الزمنية الصارمة المرتبطة بالرحلات التجارية، حيث يعتبر الوقت عامل جوهري لهؤلاء الأفراد.
كما توفر الطائرات الخاصة ميزة الطيران مباشرة إلى المطارات الصغيرة الواقعة بالقرب من الوجهة النهائية، مما يلغي الحاجة إلى النقل البري عند الوصول.
وقال نيف أنّ أسعار استئجار الطائرات الخاصة تصبح قابلة للمقارنة فقط عند الحاجه للوصول إلى مواقع نائية أو الحفاظ على جداول زمنية غير ممكنة على شركات الطيران التجارية.
وأضاف قائلاً: "من حيث السعر، هناك علاوات مرتبطة بالاستخدام الحصري للطائرة ورفاهية السفر وفقاً لجدولك الخاص بعيداً عن ضجيج قطاع السوق التجاري".
وأضاف بول جيمس أنّ جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الاتجاه المتزايد للاستئجار الجماعي للطائرات الخاصة بسبب المخاوف الصحية والسلامة في الرحلات الجوية التجارية.
وقال: "إنّ تقاسم التكلفة بين مجموعة تضم عادة 4-8 أشخاص اعتماداً على حجم الطائرة يمكن أن يجعل الطائرات الخاصة قادرة على المنافسة بشكل مدهش لقضاء العطلات." وأضاف جيمس أن تقسيم تكلفة التأجير يمكن أن يكون مماثلاً أو حتى أرخص من التذاكر التجارية من الدرجة الأولى، خاصة بالنسبة للرحلات الطويلة.
تكلفة السفر على متن طائرة خاصة
يعد السفر على متن طائرة خاصة أكثر تكلفة بحوالي 10 مرات من السفر على متن رحلة من الدرجة الأولى على متن شركة طيران تجارية.
وكشف جيمس أنّ السفر مع شركة طيران تجارية من دبي إلى لندن أو باريس يمكن أن يكلف ما بين 18.400 و36.800 درهم. ومع ذلك، فإن استئجار طائرة خاصة لهذا الخط يتراوح بين 184.000 درهم إلى 312.500 درهم حسب حجم الطائرة.
ومع ذلك، يمكن أن ترتفع أسعار شركات الطيران التجارية من الدرجة الأولى كثيراً خلال عطلات نهاية الأسبوع أو في حالة الحجوزات المتأخرة، عندما يكون إشغال المقاعد مرتفعاً جداً. وعندما قامت صحيفة "خليج تايمز" بتحليل أسعار الرحلات الجوية من دبي إلى باريس للأسبوع المقبل، تم إدراج الأسعار بما يصل إلى 44000 درهم على الموقع الإلكتروني لشركات الطيران المحلية لمقعد في الدرجة الأولى.
الوجهات الشهيرة
وقال جيمس أنّ لندن وباريس ونيس وكان وجنيف وزيورخ وميونيخ وجزر الجنة مثل جزر المالديف وماليه وموريشيوس وسيشيل هي الوجهات الشهيرة خلال فصل الصيف.
وقال "آدم نيف" أنه خارج نطاق السفر المعتاد بغرض الترفيه، ستشهد الأحداث الرياضية العالمية لهذا الصيف طلباً متزايداً على ألمانيا بسبب بطولة أوروبا لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال رئيس قسم التأجير في شركة "Gama Aviation": "تشهد اليونان وإيطاليا على وجه الخصوص، طلباً مرتفعاً هذا العام ويظل البحر الأبيض المتوسط دائماً ذو شعبية كبيرة. لدرجة أن هناك قيوداً صارمة يتعين علينا أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بأماكن الانتظار في المطار ومواقف السيارات إلى جانب رسوم الضرائب الحكومية التي تم فرضها حديثاً على الرحلات الجوية إلى مواقع معينة. لا يزال جنوب فرنسا موقعاً ثابتاً يتزايد عليه الطلب من قاعدة عملائنا".