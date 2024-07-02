40% نسبة نمو الطلب على استئجار الطائرات الخاصة بالإمارات

ومع ذلك، يمكن أن ترتفع أسعار شركات الطيران التجارية من الدرجة الأولى كثيراً خلال عطلات نهاية الأسبوع أو في حالة الحجوزات المتأخرة، عندما يكون إشغال المقاعد مرتفعاً جداً. وعندما قامت صحيفة "خليج تايمز" بتحليل أسعار الرحلات الجوية من دبي إلى باريس للأسبوع المقبل، تم إدراج الأسعار بما يصل إلى 44000 درهم على الموقع الإلكتروني لشركات الطيران المحلية لمقعد في الدرجة الأولى.