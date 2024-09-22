40 متطوعاً يساهمون بـ 5040 ساعة لمساعدة المخالفين
ساهم أربعون متطوعاً مجتمعياً بـ 5040 ساعة تطوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من برنامج العفو الجاري لمساعدة العملاء المترددين على مراكز "آمر" في مختلف أنحاء دبي.
وتشكل الجهود التطوعية جزءاً من حملة أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لمساعدة طالبي العفو في مختلف أنحاء الدولة.
في الأول من سبتمبر/أيلول، بدأت الإمارات العربية المتحدة برنامج عفو لمدة شهرين، مما أتاح الأمل لآلاف المقيمين غير الشرعيين. وفي الوقت الحالي، يمكن لأولئك الذين يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد اختيار المغادرة دون أي عقوبات أو تحويل تأشيراتهم إلى تأشيرة إقامة إذا تم توظيفهم.
وأصبحت مراكز آمر المنتشرة في مختلف أنحاء دبي ومركز تسوية الأوضاع في العوير منصات حيوية للعمل التطوعي الإنساني، حيث استقطبت مئات الساعات من المساهمات التطوعية التي تساعد المستفيدين وتوفر لهم الدعم اللازم.
حتى الآن، استفاد مئات المقيمين من برنامج العفو لتسوية أوضاعهم. وبالنسبة للبعض، كان ذلك يعني التنازل عن غرامات تقدر بآلاف الدراهم، بينما كان بالنسبة لآخرين فرصة لبدء حياة جديدة ومنح هويات لأطفالهم.
شراكة
وتعاونت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مع مؤسسة "وطني" الإمارات لتجنيد متطوعين من مختلف الجنسيات لدعم أهداف الحملة والمساهمة في إنجاحها، حيث يساعد هؤلاء الأفراد في تنظيم الزوار وتوجيههم إلى الأقسام المناسبة وتسهيل الإجراءات بشكل فعال وسلس، وتسعى الهيئة إلى توسيع الحملة لتصل إلى 100 متطوع على الأقل.
وأعرب العميد عبد الصمد حسين سليمان القائم بأعمال مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي عن فخره بهذا النجاح ودور كل من ساهم في تحقيقه، مؤكداً على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق الأثر المطلوب.
وبحسب السلطات، فإن المتطوعين، الذين يعملون لمدة ست ساعات على الأقل يومياً، لعبوا أيضاً دوراً حيوياً في دعم الفرق الإعلامية التي تغطي فعاليات الحملة وتوثيق النجاحات اليومية للمبادرة.
وأشار العميد عبد الصمد سليمان إلى أن العمل التطوعي يشكل جزءاً أساسياً من الهوية المؤسسية لإقامة دبي، مؤكداً أن "المتطوعين هم العمود الفقري لنجاح الحملة".
وأضاف أن تواجد المتطوعين يعكس التزام الإدارة بتعزيز العمل التطوعي كممارسة مجتمعية راسخة، ودعم رؤية إقامة دبي في بناء مجتمع متحد وآمن.
ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جميع المقيمين في الدولة إلى استغلال هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم أو مغادرة الدولة طوعاً دون غرامات، ويمكن للمقيمين الاتصال بمراكز الاتصال "آمر" التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 8005111 للحصول على مزيد من المعلومات والدعم.