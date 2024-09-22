40 متطوعاً يساهمون بـ 5040 ساعة لمساعدة المخالفين

وتعاونت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مع مؤسسة "وطني" الإمارات لتجنيد متطوعين من مختلف الجنسيات لدعم أهداف الحملة والمساهمة في إنجاحها، حيث يساعد هؤلاء الأفراد في تنظيم الزوار وتوجيههم إلى الأقسام المناسبة وتسهيل الإجراءات بشكل فعال وسلس، وتسعى الهيئة إلى توسيع الحملة لتصل إلى 100 متطوع على الأقل.

وأعرب العميد عبد الصمد حسين سليمان القائم بأعمال مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي عن فخره بهذا النجاح ودور كل من ساهم في تحقيقه، مؤكداً على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق الأثر المطلوب.