40 مئوية أعلى درجة حرارة متوقعة بأبوظبي والشارقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس في الإمارات، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم جزئيا.
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، حيث تتراوح نسبة الرطوبة بين 15 و85 بالمئة.
من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تنشط أحيانًا نهارًا، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها أن هذه الرياح ستثير الغبار.
البحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
من المتوقع أن تبلغ أعلى درجات الحرارة في أبوظبي والشارقة 40 درجة مئوية، وأدنى درجة في الشارقة 33 درجة مئوية، وأبوظبي 32 درجة مئوية. وتتراوح درجات الحرارة في دبي بين 33 و39 درجة مئوية يوم السبت.
سُجِّلت أعلى درجة حرارة في الدولة يوم الجمعة، حيث بلغت 45.2 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 2:45 مساءً. ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في المناطق الداخلية يوم السبت أيضًا.