40% زيادة في التسجيل بمدارس دبي للفصل الثاني

وقال الدكتور "نيل هوبكين"، زمالة الجمعية الملكية للفنون، مدير التعليم في فورتيس للتعليم: "نشهد زيادة كبيرة في أعداد الطلاب المسجلين في كل من مدرسة صنمارك ومدرسة ريجنت الدولية. حققت مدرسة صنمارك ثالث أعلى نتائج في البكالوريا الدولية في دبي هذا العام وتحتل الآن المرتبة 69 على مستوى العالم، وقد أدى هذا إلى اهتمام كبير بتسجيل الطلاب فيها. وبالمثل، حقق طلاب مدرسة ريجنت الدولية "أعلى درجة في العالم" من مجلس امتحاناتهم، مما أدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام بالتسجيل. ونتيجة لذلك، شهدنا زيادة بنسبة 30 في المائة في الاهتمام مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي".