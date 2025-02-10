40 ألف درهم لتمويل مشاريع بحثية طلابية في الإمارات

وقالت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "هدفنا الأساسي هو تنمية منتج وطني قادر على المنافسة دولياً. وفي عام 2021، اكتشفنا أنه رغم وجود ما يقرب من نصف مليون عامل في القطاع الصناعي، كان عدد الإماراتيين في هذا القطاع منخفضاً بشكل مثير للقلق".

وتحدثت العوضي عن مبادرة "الصناع" التي أطلقتها الوزارة في عام 2022 بهدف تمكين الشباب الإماراتي من النجاح في القطاع الصناعي في ظل التقدم التكنولوجي. وقالت: "نعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تكمل الجهود البشرية، وليس أن تحل محلها. وقد نجحت مبادرتنا بالفعل في خلق أكثر من 500 فرصة عمل للشباب الإماراتي في هذا القطاع".

وأضافت العوضي أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ستتجاوز 210 مليارات درهم في عام 2024، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 133 مليار درهم في عام 2020، مع تحديد أهداف طموحة لعام 2025. واختتمت حديثها قائلة: "لن يكون أي من هذا التقدم ممكناً بدون قيادة قوية ورؤية واضحة"، وحثت الآباء على دعم أبنائهم في متابعة حياتهم المهنية في التصنيع.