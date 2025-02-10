40 ألف درهم لتمويل مشاريع بحثية طلابية في الإمارات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن برنامج بحثي مشترك جديد سيوفر تمويلاً يصل إلى 40 ألف درهم إماراتي لعشرة فرق بحثية يقودها طلاب، يتكون كل منها من ثلاثة إلى خمسة طلاب.
وتستمر المبادرة من 7 إلى 8 أشهر، وتهدف إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي بين الشباب. وتم الإعلان عن ذلك خلال القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في 10 فبراير.
ويهدف البرنامج السنوي، الذي تم الإعلان عنه بالتعاون مع جامعة الإمارات ومركز الشباب العربي، إلى تمكين الطلبة من إعداد منشورات علمية وتطوير حلول عملية لتحديات العالم الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى المشاركين الفرصة لعرض نتائجهم في المؤتمرات الدولية، وبالتالي تعزيز مشاركتهم العالمية وشبكاتهم المهنية.
وقال زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات ورئيس جامعة الإمارات العربية المتحدة: "إن مستقبل أمتنا يعتمد على إبداع وفكر شبابنا. ومن خلال الاستثمار في مشاريعهم، فإننا لا نقوم بتمويل الأبحاث فحسب، بل نقوم أيضاً برعاية قادة الغد".
وأضاف نسيبة: "تهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة علمية تلهم الشباب ليصبحوا صناع التغيير. ونحن نتطلع بشغف إلى المساهمات التي سيقدمها شبابنا العربي لبناء مجتمعات أكثر مرونة وتطوراً".
وينفذ البرنامج تحت إشراف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنمية وأسر الشهداء، ورئيس مركز الشباب العربي.
وشهدت القمة أيضاً مداخلات من الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، الذي سلط الضوء على أهمية القيم المجتمعية في إطلاق العنان لإمكانات الشباب.
وأضاف "إن مجتمعنا مبني على الرحمة والحب، ومن الضروري أن نستغل قوة شبابنا العربي. وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أن التكنولوجيا تهدد الوظائف التقليدية، إلا أنني أعتقد أنها في الواقع تفتح أبواباً جديدة للتوظيف والابتكار."
وأكد الدكتور النيادي على ضرورة إشراك الشباب العربي في مناقشات هادفة حول هويتهم وتطلعاتهم، وقال: "اليوم نؤكد إيماننا بأن شبابنا يمتلكون القيم والمهارات الجوهرية اللازمة للتنافس على المستوى العالمي".
وقالت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "هدفنا الأساسي هو تنمية منتج وطني قادر على المنافسة دولياً. وفي عام 2021، اكتشفنا أنه رغم وجود ما يقرب من نصف مليون عامل في القطاع الصناعي، كان عدد الإماراتيين في هذا القطاع منخفضاً بشكل مثير للقلق".
وتحدثت العوضي عن مبادرة "الصناع" التي أطلقتها الوزارة في عام 2022 بهدف تمكين الشباب الإماراتي من النجاح في القطاع الصناعي في ظل التقدم التكنولوجي. وقالت: "نعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تكمل الجهود البشرية، وليس أن تحل محلها. وقد نجحت مبادرتنا بالفعل في خلق أكثر من 500 فرصة عمل للشباب الإماراتي في هذا القطاع".
وأضافت العوضي أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ستتجاوز 210 مليارات درهم في عام 2024، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 133 مليار درهم في عام 2020، مع تحديد أهداف طموحة لعام 2025. واختتمت حديثها قائلة: "لن يكون أي من هذا التقدم ممكناً بدون قيادة قوية ورؤية واضحة"، وحثت الآباء على دعم أبنائهم في متابعة حياتهم المهنية في التصنيع.