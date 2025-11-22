4 طلاب من دبي يحولون البلاستيك إلى وقود للابتكار

في عالم يغرق في النفايات البلاستيكية، وجد أربعة طلاب هندسة من جامعة في دبي طريقة لتحويل أحد أكبر التحديات البيئية على الكوكب إلى حل عملي صغير الحجم - حل يمكن تكراره في الفصول الدراسية والمختبرات في جميع أنحاء الإمارات.

نجح الطلاب في تحويل زجاجات المياه المستخدمة إلى خيوط مناسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يوفر حلولًا مستدامة.

قاد المشروع طلاب الهندسة الميكانيكية ريم علي، شريا فيجاي، فيشنو شيجو، ومحمد شرف الدين من معهد روتشستر للتكنولوجيا (RIT) دبي. تم الإشراف على عملهم من قبل الدكتور وائل أ. صمد، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية.

كانت المبادرة جزءًا من عمل الفريق في مشروع التخرج وبنيت على أبحاث سابقة تركز على الاستدامة في الجامعة، بما في ذلك منحة الباحث من هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) لعام ٢٠٢٣-٢٤ للابتكار في الطباعة ثلاثية الأبعاد.