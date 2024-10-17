4 ملايين نسمة العدد المتوقع لسكان دبي 2026
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يصل عدد سكان دبي إلى 4 ملايين نسمة بحلول عام 2026 مع تدفق قوي من المهنيين المغتربين إلى الإمارة بحثا عن فرص عمل أفضل والمستثمرين الذين يريدون الاستفادة من العوائد المرتفعة من الاقتصاد المتنامي.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز في مذكرة بعنوان "كيف تتشكل آفاق الاقتصاد الكلي في دبي؟": "نقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 38 ألف دولار (139.460 درهمًا إماراتيًا) في عام 2024. وبلغ عدد السكان المقيمين - الذي يستبعد أولئك المقيمين في أجزاء أخرى من الإمارات العربية المتحدة والذين يتنقلون إلى دبي للعمل - 3.7 مليون بحلول نهاية عام 2023... ونتوقع أن يصل إلى 4.0 ملايين بحلول عام 2026 مع تدفقات المغتربين القوية".
وباعتبارها مركزاً مالياً وسياحياً وتجارياً إقليمياً، شهدت دبي تدفقات استثمارية ضخمة عبر قطاعات متنوعة على مدار السنوات القليلة الماضية، مما دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق الكثير من فرص العمل. وقد اجتذب هذا أيضًا الكثير من أصحاب الملايين من جميع أنحاء العالم إلى دبي.
وارتفع عدد سكان دبي بأكثر من 134 ألف نسمة منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 3.789 مليون نسمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ يناير/كانون الثاني 2021، ارتفع عدد سكان المدينة بأكثر من 378 ألف نسمة، ويرجع ذلك أساساً إلى تدفق المهنيين والعمال والمستثمرين الأجانب.
ومن المتوقع أن تشهد دبي -إلى جانب أبوظبي والشارقة- زيادة تزيد عن 150% في هجرة أصحاب الملايين بين عامي 2024 و2040. ووفقاً لشركة "هينلي آند بارتنرز"، احتلت دبي المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر 50 مدينة، وهي موطن لـ 212 من أصحاب الملايين و72500 من أصحاب الملايين.
وفي إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أعلنت العام الماضي، تهدف الإمارة إلى مضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل، وزيادة التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى 3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027 بعد نمو بنسبة 3.3% في عام 2023. وسيقود قطاع الخدمات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، نمو دبي، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وستستمر اللوائح المواتية للأعمال التجارية، ونظام التأشيرات المبسط، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأجل في تغذية الأعمال الجديدة في دبي".