4 ملايين نسمة العدد المتوقع لسكان دبي 2026

وقال محللون في ستاندرد آند بورز في مذكرة بعنوان "كيف تتشكل آفاق الاقتصاد الكلي في دبي؟": "نقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 38 ألف دولار (139.460 درهمًا إماراتيًا) في عام 2024. وبلغ عدد السكان المقيمين - الذي يستبعد أولئك المقيمين في أجزاء أخرى من الإمارات العربية المتحدة والذين يتنقلون إلى دبي للعمل - 3.7 مليون بحلول نهاية عام 2023... ونتوقع أن يصل إلى 4.0 ملايين بحلول عام 2026 مع تدفقات المغتربين القوية".