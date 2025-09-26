4 ملايين زائر لـ جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025

منذ افتتاحه في أبريل 2025، قدّم جناح الإمارات العربية المتحدة: من الأرض إلى الأثير رحلةً متعددة الحواس تُجسّد قصة الإمارات من خلال خمس مناطق موضوعية. تُسلّط كل منطقة الضوء على جانبٍ مختلف من إنجازات الدولة، من استكشاف الفضاء والابتكار في الرعاية الصحية إلى الإدارة المستدامة والتراث الثقافي، مما يُقدّم تجربةً تلقى صدىً لدى الجمهور من جميع الأعمار والخلفيات.