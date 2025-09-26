4 ملايين زائر لـ جناح الإمارات في إكسبو أوساكا 2025

استقبل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا زائره رقم أربعة ملايين، وهو ما يمثل علامة فارقة بعد أيام من استضافة الجناح احتفالات يوم الإمارات العربية المتحدة التي تضمنت عروضاً ثقافية واحتفالات رسمية.
وحضر الاحتفالات وفد برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب كبار المسؤولين من دولة الإمارات واليابان، وقيادة إكسبو، والمفوضين العامين، وآلاف الزوار.
وأظهر اليوم أن الابتكار والتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة لا ينفصلان عن هويتها الثقافية، كما سلط الضوء على الصداقة الدائمة بين الدولة واليابان وشراكاتها في جميع أنحاء العالم باعتبارها أسساً لمستقبل مزدهر يتماشى مع موضوع إكسبو "تصميم مستقبل حياتنا".
احتفالًا بوصول عدد الزوار إلى أربعة ملايين زائر، استضاف الجناح فعالية "نوري بازورو" (وهي كلمة يابانية تعني "لغز التلوين"). تعاون الزوار على ملء لوحة قماشية كبيرة على واجهة الجناح، كاشفين تدريجيًا عن الرقم 4,000,000. ويمثل هذا العمل الفني المكتمل رمزًا مشتركًا للتواصل والاحتفال، شكّلته مساهمات آلاف ضيوف المعرض.
وقال شهاب الفهيم، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان والمفوض العام لجناح الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا: "إن الوصول إلى أربعة ملايين زائر هو تذكير بأن جناح الإمارات العربية المتحدة لا يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل كل شخص دخل واختبر كرم الضيافة في بلدنا، وتفاعل مع سفراء الشباب لدينا، وأصبح جزءًا من قصتنا".
وقال الفهيم: "بعد نجاح يوم الإمارات العربية المتحدة، يأتي هذا الإنجاز ليعكس حفاوة الترحيب والفضول الحقيقي لأولئك الذين جعلوا الجناح جزءًا من رحلتهم إلى إكسبو".
منذ افتتاحه في أبريل 2025، قدّم جناح الإمارات العربية المتحدة: من الأرض إلى الأثير رحلةً متعددة الحواس تُجسّد قصة الإمارات من خلال خمس مناطق موضوعية. تُسلّط كل منطقة الضوء على جانبٍ مختلف من إنجازات الدولة، من استكشاف الفضاء والابتكار في الرعاية الصحية إلى الإدارة المستدامة والتراث الثقافي، مما يُقدّم تجربةً تلقى صدىً لدى الجمهور من جميع الأعمار والخلفيات.
مع استمرار معرض إكسبو 2025 أوساكا حتى 13 أكتوبر، يواصل جناح دولة الإمارات العربية المتحدة استقطاب اهتمام كبير من الجمهور العالمي. فقد أصبح ملتقىً للثقافات والأفكار والتجارب، حيث يُضفي كلُّ محطةٍ فيه معنىً خاصاً على الزوار الذين ينضمون إليه في رحلتهم.