4 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي
حصل نزلاء ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي على دعم مالي وعيني من المؤسسة، بقيمة 4 ملايين و626 ألفاً و940 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين نوعية حياة النزلاء، بما يعكس قيم التسامح والأخوة المتجذرة في المجتمع الإماراتي.
وأكدت إدارة المؤسسات أن أصحاب الخير من مؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية، شركاء أساسيون في مساعدة السجناء وأسرهم، حيث وجه العميد صلاح جمعة بوعصيبة القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الشكر للمتبرعين الذين دعموا البرامج الخيرية للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
كما أكد العقيد عبدالله يعقوب الخضر نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالإنابة، على الدور المهم الذي تقوم به إدارة الرعاية الإنسانية في معالجة مختلف القضايا التي يواجهها النزلاء من مختلف الجنسيات.
كما قامت إدارة الرعاية الإنسانية بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الخيرية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في حل القضايا الإنسانية التي يواجهها النزلاء، بحسب النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، رئيس إدارة الرعاية الإنسانية، مشيراً إلى قيام الإدارة بمساعدة عائلات السجناء الذين يعانون بسبب حبس أفراد عائلاتهم، مما يساعد في الحفاظ على وحدة هذه العائلات.
كما تعمل الإدارة كوسيط في النزاعات المالية التي قد تنشأ بين النزلاء، وتسهيل ترحيل النزلاء غير القادرين على تحمل تكاليف السفر، والحفاظ على مبادئ حقوق النزلاء التي أقرتها شرطة دبي، والتي تستند إلى القيم الدينية والإنسانية.