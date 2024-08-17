4 ملايين درهم مساعدات لنزلاء المؤسسات العقابية بدبي

كما قامت إدارة الرعاية الإنسانية بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الخيرية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في حل القضايا الإنسانية التي يواجهها النزلاء، بحسب النقيب حبيب حسين محمد الزرعوني، رئيس إدارة الرعاية الإنسانية، مشيراً إلى قيام الإدارة بمساعدة عائلات السجناء الذين يعانون بسبب حبس أفراد عائلاتهم، مما يساعد في الحفاظ على وحدة هذه العائلات.

كما تعمل الإدارة كوسيط في النزاعات المالية التي قد تنشأ بين النزلاء، وتسهيل ترحيل النزلاء غير القادرين على تحمل تكاليف السفر، والحفاظ على مبادئ حقوق النزلاء التي أقرتها شرطة دبي، والتي تستند إلى القيم الدينية والإنسانية.