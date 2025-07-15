4 مقيمين يفوزون بـ 50 ألف درهم من "بيج تيكيت"

دينيس مالاري، من أصل فلبيني، يشارك في سحوبات التذاكر الكبيرة منذ عام 2012. اشترى تذكرته مبكرًا، قبل أسبوع من السحب، على أمل أن يزيد ذلك من فرص فوزه، وبالفعل نجح.