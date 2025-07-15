4 مقيمين يفوزون بـ 50 ألف درهم من "بيج تيكيت"

فاز أربعة أفراد هذا الأسبوع بجائزة كبيرة في السحب الإلكتروني للتذكرة الكبرى، حيث حصل كل منهم على 50 ألف درهم إماراتي؛ ومن بين الفائزين مواطنون من كندا والهند والفلبين.
دينيس مالاري، من أصل فلبيني، يشارك في سحوبات التذاكر الكبيرة منذ عام 2012. اشترى تذكرته مبكرًا، قبل أسبوع من السحب، على أمل أن يزيد ذلك من فرص فوزه، وبالفعل نجح.
على مدار العام الماضي، دأب على شراء التذاكر شهريًا مع مجموعة من سبعة زملاء، جميعهم مصورون. يشترون معًا تذكرتين شهريًا، ويحلمون منذ زمن بالفوز بالجائزة الكبرى يومًا ما.
قال: "سأشارك هذه الجائزة مع مجموعتي، لكنني سأستمر في شراء التذاكر شهريًا على أمل الفوز بالجائزة الكبرى يومًا ما". ويخطط لاستخدام حصته من الجائزة النقدية كمدخرات واستثمارها في شراء تذاكر مستقبلية.
اشترى توبين بيبي من الهند ثلاث تذاكر وحصل على ست تذاكر إضافية مجانية ضمن العرض المتواصل. وكانت إحدى هذه التذاكر المجانية هي التي ضمنت له الفوز. وقد فرح فرحًا شديدًا عند سماعه الخبر.
من كندا، شارك أنتوني غيدون أيضًا في عرض الباقة المتواصل، الذي منحه ست تذاكر. وكان فوزه السعيد بإحدى هذه التذاكر المجانية. وقد شعر بسعادة غامرة عندما علم بالخبر.
اشترى غوتام غوش، المقيم في أبوظبي، تذكرته عبر الإنترنت قبل أيام قليلة من السحب. اعتاد شراء التذاكر بشكل متقطع على مر السنين، دائمًا بمفرده، وهذه المرة، كانت تذكرته الوحيدة هي التذكرة المحظوظة.
وأوضح أن زوجته لم تكن تعلم أنه اشترى التذكرة، وأنه يخطط الآن لمفاجأتها بالجائزة والاحتفال بالفوز معًا.
تنطلق مسابقة Big Ticket في شهر يوليو مع مجموعة جديدة من المكافآت ذات القيمة العالية، مما يمنح العملاء المزيد من الأسباب للمتابعة والمشاركة والتطلع إلى كل مرحلة من مراحل السحب.
الجائزة الكبرى لهذا الشهر هي 20 مليون درهم، وسيتم الكشف عن اسم الفائز خلال السحب المباشر في أبوظبي في 3 أغسطس. وفي الليلة نفسها، سيحصل ستة فائزين إضافيين على 50 ألف درهم نقدًا.
قبل بدء السحب المباشر، تُجري "بيج تيكيت" سحوباتها الإلكترونية الأسبوعية، حيث تُمنح جوائز بقيمة 50,000 درهم إماراتي لأربعة فائزين محظوظين. وبذلك، يُقدَّم ما مجموعه 16 جائزة نقدية قبل بدء الحدث الرئيسي.
ليس هذا فحسب، فالعملاء الذين يشترون تذكرتين نقديتين أو أكثر في معاملة واحدة بين 1 و24 يوليو سيدخلون تلقائيًا في مسابقة "الفوز الكبير". سيتم اختيار أربعة مشاركين لحضور السحب المباشر في أبوظبي، حيث سيضمن كل منهم جائزة نقدية تتراوح قيمتها بين 20,000 و150,000 درهم إماراتي. سيتم الإعلان عن المتأهلين للنهائيات في 1 أغسطس على الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة "الفوز الكبير".
عشاق السيارات لديهم الكثير ليُثير حماسهم أيضًا. يتضمن سحب هذا الشهر سيارة رينج روفر فيلار، وسيتم الإعلان عن الفائز في 3 أغسطس، يليه سحب على سيارة BMW M440i في 3 سبتمبر.
وللإضافة إلى ذلك، يتضمن عرض شهر يوليو أيضًا عرضًا خاصًا لمجموعة التذاكر، متاحًا طوال الشهر:
اشتري 2 واحصل على تذكرة مجانية عند الشراء عبر الإنترنت.
اشتري تذكرتين واحصل على تذكرتين مجانيتين لتذكرة Big Ticket، واشتري تذكرتين واحصل على 3 تذاكر مجانية لتذكرة Dream Car عند الشراء من مكاتب مطار زايد الدولي ومطار العين.