4 مقيمين يخسرون الجائزة الكبرى ويفوزون بـ 200 ألف درهم من"بيج تيكيت"

في الدورة 279 من مسابقة "بيج تيكيت"، فاز أربعة فائزين من بنغلاديش والهند وباكستان بجائزة ترضية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم، ليصل إجمالي الجائزة إلى 200 ألف درهم.
وهنا الفائزين الأربعة:
اشترى محمد، وهو من أصل باكستاني، التذكرة الفائزة برقم 279-196695 وكان سعيدًا جدًا عندما علم أنه فاز في سحب هذا الشهر.
بامبلاث، خبير مالي يبلغ من العمر 42 عامًا من كيرالا، يقيم في دبي منذ 17 عامًا بينما لا تزال عائلته في الهند. يشتري تذاكر شهرية مع مجموعات من 10 إلى 15 شخصًا منذ عشر سنوات.
عندما تلقيتُ المكالمة الفائزة، كنتُ أتوقع الفوز بالجائزة الكبرى، قال ضاحكًا. "لكن لا بأس، أنا سعيد بهذا الفوز. نخطط لتقاسم الجائزة النقدية. نأمل أن نواصل المحاولة، وأن يحالفنا الحظ في المرة القادمة ونفوز بالجائزة الكبرى."
علي، عامل من بنغلاديش يبلغ من العمر 35 عامًا، يعيش في أبوظبي منذ 20 عامًا بدون عائلته. يشارك في سحوبات التذاكر الكبرى شهريًا منذ 12 عامًا، برفقة مجموعة كبيرة من 31 شخصًا.
سعدتُ جدًا بخبر فوزي. قد يكون فوزًا بسيطًا، لكنه لحظة احتفال لعائلتي وأعضاء مجموعتي وعائلاتهم. جميعنا سعداء للغاية ومتحمسون لمواصلة المشاركة في السحوبات القادمة. سنتقاسم الجائزة النقدية ونستخدمها لشراء المزيد من تذاكر التذكرة الكبيرة.
اشترى المواطن الهندي شهاب التذكرة رقم 279-233157 وكان سعيدًا باكتشاف أنه فاز.
دخل عرض "بيغ تيكيت" الترويجي لشهر أكتوبر أسبوعه الثاني. وقد فاز خمسة فائزين في السحب الأسبوعي الأول بسبائك ذهب عيار 24 قيراطًا، وزن كل منها 250 غرامًا، ولا تزال هناك ثلاثة سحوبات أسبوعية أخرى.
تتمحور حملة هذا الشهر حول الجائزة الكبرى بقيمة 25 مليون درهم، والتي سيتم الإعلان عنها خلال السحب المباشر في 3 نوفمبر. سيدخل العملاء الذين يشترون تذكرتين كبيرتين بين 1 و24 أكتوبر تلقائيًا في مسابقة "الفوز الكبير"، حيث سيفوز أربعة مشاركين بجوائز نقدية تصل إلى 150,000 درهم. سيتم الإعلان عن الفائزين على الموقع الرسمي لمسابقة "الفوز الكبير" في 1 نوفمبر.
ويمكن للمشاركين في سلسلة سيارة الأحلام أيضًا أن يتطلعوا إلى فرصة الفوز بسيارة نيسان باترول في نوفمبر وسيارة مازيراتي جريكالي في 3 ديسمبر.
تتوفر التذاكر عبر الإنترنت على الموقع www.bigticket.ae أو في المكاتب الموجودة في مطار زايد الدولي ومطار العين.