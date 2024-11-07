4 مسارات جديدة في "الجداف" لتقليل زمن الرحلات بدبي
لتسهيل الوصول إلى منطقة الجداف، تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تعزيز مداخل ومخارج المنطقة عبر إضافة مسارات جديدة في أربعة مواقع رئيسية، وتشمل المواقع الأربعة التي ستشهد تطويرات مرورية هامة ما يلي:
إضافة مسار جديد على طريق الشيخ راشد باتجاه طريق عود ميثاء لتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
مدخل جديد لمنطقة الجداف من شارع الشيخ راشد بجوار محطة مترو الجداف.
توسعة طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد، وتوسعة شارع ابن الزهراوي بإضافة مسار جديد.
تطوير تقاطع طريق الشيخ راشد مع طريق عود ميثاء وتوسعة طريق الخدمة.
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات، عبر منشورٍ على منصاتها الاجتماعية، أن المداخل والمخارج الجديدة في منطقة الجداف ستُسهم في انسيابية الحركة المرورية، وتقليص زمن الرحلات، وبناء شبكة نقل أكثر فاعلية، إلى جانب توفير تجربة تنقل مُريحة وسلسة للسكان والزوار على كافة طرق دبي.
وجاء هذا الإجراء ضمن مساعي هيئة الطرق والمواصلات الحثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق، واستيعاب النمو المُتزايد للمدن والسكان.