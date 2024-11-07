4 مسارات جديدة في "الجداف" لتقليل زمن الرحلات بدبي

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات، عبر منشورٍ على منصاتها الاجتماعية، أن المداخل والمخارج الجديدة في منطقة الجداف ستُسهم في انسيابية الحركة المرورية، وتقليص زمن الرحلات، وبناء شبكة نقل أكثر فاعلية، إلى جانب توفير تجربة تنقل مُريحة وسلسة للسكان والزوار على كافة طرق دبي.