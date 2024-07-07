4 مبادرات إماراتية لحماية العمال من تداعيات الحر الشديد

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في دولة الإمارات ، سارعت الجهات المعنية إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات لحماية العمال من أشعة الشمس الحارقة، من تقديم الآيس كريم مجانًا إلى حظر العمل بالخارج في ساعات الذروة،

المبادرات المتخذة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة: