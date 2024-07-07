4 مبادرات إماراتية لحماية العمال من تداعيات الحر الشديد
مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية في دولة الإمارات ، سارعت الجهات المعنية إلى تنفيذ سلسلة من المبادرات لحماية العمال من أشعة الشمس الحارقة، من تقديم الآيس كريم مجانًا إلى حظر العمل بالخارج في ساعات الذروة،
المبادرات المتخذة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة:
1. استراحة منتصف النهار
قررت حكومة دولة الإمارات تطبيق إجازة منتصف النهار في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. ويمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الهواء الطلق بين الساعة 12.30 ظهراً و3.00 عصراً.
2. محطات الاستراحة
إذا كنت واحداً من بين العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يقومون بتخزين زجاجات المياه الباردة والصودا لتسليمها لعمال التوصيل عندما يأتون مع طلبك - فسوف يسعدك معرفة أن لديهم الآن أكثر من 6000 مكان للراحة.
وتعاون القطاعان الحكومي والخاص لإنشاء محطات الاستراحة لعمال التوصيل خلال استراحة الظهر، وتكون هذه المحطات مظللة ومجهزة بأجهزة التبريد والمياه الباردة.
3. توزيع الآيس كريم والعصائر مجاناً
تم اليوم توزيع الآيس كريم والعصائر والفواكه مجاناً على العمال في أبوظبي. نظمت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بالمركز المجتمعي البلدي – مدينة ربدان، مبادرة "صيفنا المنعش" للتخفيف من حدة الطقس الحار على العمال وتعزيز قيم التراحم بين مختلف شرائح المجتمع.
4. مبادرة الفريج
وتهدف حملة "ثلاجة الفريج" إلى توزيع المياه الباردة والعصائر والآيس كريم للتخفيف من آثار حرارة الصيف على العمال وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.
ويستفيد من الحملة، التي تستمر حتى 23 أغسطس، مليون من عمال النظافة وعمال البناء وعمال التوصيل والعمال الزراعيين في الشوارع والطرق خلال فصل الصيف.