4 فائزين جدد بجوائز السحب الأسبوعي لـ "بيج تيكيت" أبوظبي

أجرى "بيج تيكيت" أبوظبي سحبه الإلكتروني الأسبوعي الثالث لشهر فبراير، حيث توج أربعة فائزين من بنغلاديش والهند، حصل كل منهم على مبلغ 50,000 درهم إماراتي.
من بين الفائزين محمد رنا سوروزامان، وهو مقيم بنغلاديشي يبلغ من العمر 55 عاماً ويعيش في عجمان منذ عام 1987، سوروزامان الذي يمتلك متجراً للزي الموحد، يشارك في سحوبات "بيج تيكيت" الشهرية منذ عدة سنوات. وقال بعد تلقيه مكالمة الفوز: "استغرق الأمر مني لحظة لأصدق أن الأمر حقيقي، أشعر بالامتنان والحماس، وعائلتي سعيدة جداً أيضاً".
كما أعرب جوبكومار ديفاكاران بيلاي، من الهند، عن فرحته بالفوز بعد شرائه تذكرته الرابحة عبر الإنترنت. أما سانديا براديب، المقيمة في الشارقة والمنحدرة من مدينة حيدر آباد، فقد شاركت الجائزة مع مجموعة تضم حوالي 20 مشاركاً، وقالت واصفة تجربتها "السريالية" والتي لا تُنسى: "بمجرد أن استلمت مكالمة ريتشارد، راودني شعور بما تعنيه. وعندما استوعبت الأمر أخيراً، دخلت في حالة صدمة تامة".
أما أصغر الفائزين، محمد جميل حسين، وهو بنغلاديشي يبلغ من العمر 29 عاماً ويعيش في العين، فقد روى كيف فاتته المكالمات الأولى لأنه كان نائماً. وقال جميل، الذي شارك مع 14 من أصدقائه ويخطط للاستمرار في المشاركة: "عندما عرفت الرقم لاحقاً، قمت على الفور بالتحقق من النتيجة. كانت صدمة كبيرة، لا أزال لا أصدق ذلك تماماً".
ومع اقتراب نهاية شهر فبراير، لا تزال الفرصة متاحة أمام المشاركين لدخول السحب على الجائزة الكبرى البالغة 15 مليون درهم، والمقرر إجراؤه في بث مباشر يوم 3 مارس. وإلى جانب الجائزة الكبرى، سيتم منح خمس جوائز ترضية قيمة كل منها 100,000 درهم. كما يتبقى سحب إلكتروني أسبوعي واحد هذا الشهر، يقدم لـ 4 فائزين مبلغ 50,000 درهم لكل منهم.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر سلسلة "سيارة الأحلام" من "بيج تيكيت"، حيث يتنافس المشاركون للفوز بسيارة "رينج روفر فيلار" في سحب 3 مارس، تليها سيارة "مازيراتي جريكالي" في شهر أبريل. ويتوفر طوال الشهر عرض "اشتري تذكرتين واحصل على اثنتين مجاناً" على جميع تذاكر "بيج تيكيت" وتذاكر "سيارة الأحلام"، سواء من خلال الشراء المباشر أو عبر الإنترنت.