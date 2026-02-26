4 فائزين جدد بجوائز السحب الأسبوعي لـ "بيج تيكيت" أبوظبي

أما أصغر الفائزين، محمد جميل حسين، وهو بنغلاديشي يبلغ من العمر 29 عاماً ويعيش في العين، فقد روى كيف فاتته المكالمات الأولى لأنه كان نائماً. وقال جميل، الذي شارك مع 14 من أصدقائه ويخطط للاستمرار في المشاركة: "عندما عرفت الرقم لاحقاً، قمت على الفور بالتحقق من النتيجة. كانت صدمة كبيرة، لا أزال لا أصدق ذلك تماماً".