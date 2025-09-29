4 فئات جديدة لتأشيرات الزيارة في الإمارات

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أربع فئات جديدة من تأشيرات الزيارة، تشمل المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والفعاليات، والسفن السياحية، واليخوت.
وتأتي هذه الخطوة في إطار بعض التعديلات والإضافات الرئيسية لأنظمة تأشيرات الدخول التي كشفت عنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وستقوم الدولة أيضًا بتقديم تصريح إقامة إنسانية يتم إصداره لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد بقرار من لجنة الهجرة واللجوء، وفقًا لشروط محددة.
وتشمل التغييرات الأخرى إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية لمدة عام واحد، مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تأشيرة الزيارة لصديق أو قريب حتى الدرجة الثالثة ستسمح الآن بكفالته، بناءً على دخل الكفيل.
تتطلب تأشيرة استكشاف الأعمال القدرة المالية على إنشاء شركة، أو امتلاك حصة في شركة قائمة خارج البلاد، أو ممارسة مهنية مثبتة.
تتطلب تأشيرة سائق الشاحنة وجود كفيل، بالإضافة إلى الضمانات الصحية والمالية.
ستكون هناك جداول واضحة تحدد مدة الإقامة المسموح بها لكل نوع من أنواع التأشيرات وتوضح الشروط المعمول بها للتمديد.