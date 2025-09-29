4 فئات جديدة لتأشيرات الزيارة في الإمارات

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أربع فئات جديدة من تأشيرات الزيارة، تشمل المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والترفيه، والفعاليات، والسفن السياحية، واليخوت.