4 شواطئ عامة بدبي مخصصة للعائلات احتفالاً بالعيد الوطني

وقال إبراهيم محمد جمعة مدير إدارة الشواطئ العامة والممرات المائية في بلدية دبي: إن تخصيص الشواطئ العامة في دبي للعائلات خلال احتفالات عيد الاتحاد يهدف إلى تنظيم أعداد مرتادي الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والمهرجانات، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعائلات للاستمتاع بشواطئ دبي خلال العطلة.

ونشرت بلدية دبي فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 135 فرداً، بالإضافة إلى فريق إشراف ميداني يضم 60 فرداً للإشراف على عمليات الشاطئ طوال فترة العطلة.

وبالتعاون مع شركائها، ستقوم الهيئة المدنية بمراقبة كافة العمليات التي تتم على الشاطئ عن كثب.