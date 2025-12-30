4 شواطئ بدبي للعائلات خلال احتفالات رأس السنة

بينما تستعد دبي لاحتفال ملحمي بليلة رأس السنة 2026 في 31 ديسمبر، تتخذ الإمارة كل خطوة لضمان أن تكون تجربة سلسة وممتعة للمقيمين والزوار.
في خطوة تهدف إلى ضمان احتفالات مناسبة للعائلات، أعلنت بلدية دبي الأسبوع الماضي أن الشواطئ العامة ستخصص للعائلات فقط في ليلة رأس السنة.
أعلنت بلدية دبي أن أربعة شواطئ عامة ستخصص للعائلات فقط خلال عطلة رأس السنة 2026، بدءًا من 31 ديسمبر 2025 حتى 1 يناير 2026.
الشواطئ المخصصة هي:
شاطئ جميرا 2
شاطئ جميرا 3
شاطئ أم سقيم 1
شاطئ أم سقيم
هذه الخطوة جزء من خطة استعداد شاملة تركز على السلامة العامة والراحة، تم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومركز دبي للمرونة.
تشمل الخطة الشواطئ، والحدائق العامة، والمرافق الترفيهية، وإدارة النفايات، والصحة العامة، والسلامة، وسلامة الغذاء.