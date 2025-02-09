4 سنوات على إطلاق "مسبار الأمل": إنجاز تاريخي للإمارات في استكشاف الفضاء
كانت المخاطر كبيرة والتحديات هائلة قبل أربع سنوات عندما حان اليوم للجزء الأكثر أهمية وتطلباً من مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ. كانت الدقة هي المفتاح وكان كل تحرك محسوبًا وكانت الخطط جاهزة. إذا تحرك مسبار الأمل بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، فسوف يتحطم على المريخ أو يخطئ مداره على نطاق واسع ويضيع في الفضاء السحيق.
وكان قادة الإمارات حاضرين في مركز محمد بن راشد للفضاء في الخوانيج لمراقبة كل تفاصيل دخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ. كما ساد التوتر أجواء برج بلازا، حيث تجمع العشرات من الصحفيين (بما في ذلك أولئك من صحيفة خليج تايمز ) والأساتذة والمهندسين والعلماء وموظفي مركز محمد بن راشد للفضاء وغيرهم من كبار الشخصيات لمشاهدة آخر المستجدات حول رحلة مسبار الأمل - أول مهمة بين الكواكب في العالم العربي.
وكان برج خليفة - أطول مبنى في العالم - بمثابة خلفية شاهقة وشاهد على الحدث التاريخي الذي سيجعل الإمارات العربية المتحدة خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.
وكانت جميع الرسائل المرسلة إلى مسبار الأمل مبرمجة مسبقًا. ولم يكن هناك أمر في الوقت الفعلي يمكن لطاقم الأرض في مركز القيادة في مركز محمد بن راشد للفضاء إرساله إلى المسبار، حيث كان هناك تأخير لمدة 22 دقيقة في التواصل مع المركبة الفضائية. واستغرق الأمر 11 دقيقة لإرسال رسالة و11 دقيقة أخرى لتلقي الرد - ومن هنا جاءت الحاجة إلى مناورات مستقلة؛ وكانت كل دقيقة مليئة بالتوتر والترقب.
ثم كسر صوت عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الصمت بصوته الهادئ والحازم معلناً الخبر السار: مرحبا المريخ!
"المهمة أنجزت"، هكذا غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي علّم البلاد أن تحلم أحلاماً كبيرة.
كانت مهمة المريخ - التي أعلن عنها لأول مرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 16 يوليو 2014 - ناجحة. تحقق برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان وصول مسبار الأمل إلى المريخ متزامنًا تمامًا مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في 9 فبراير 2021، في الساعة 7.42 مساءً بالتوقيت المحلي، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامسة في العالم - بعد الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والهند - تصل إلى المريخ، حيث انطلق مسبار الأمل في مدار المريخ. سافر لمدة 204 يومًا وأكثر من 480 مليون كيلومتر بعد الإقلاع.
ولم يضف هذا الإنجاز الضخم ريشة ذهبية إلى سجل الإمارات في مجال الفضاء فحسب، بل أرسل أيضًا رسالة أمل عبر المنطقة وخارجها. وأشار شرف إلى أن "جزءًا كبيرًا من المهمة كان إلهام الشباب الإماراتي والعربي لاحتضان استكشاف الفضاء".
اليوم، 9 فبراير 2025، لا يزال مسبار الأمل يدور حول المريخ. لقد مر 1665 يومًا منذ إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي باليابان في 20 يوليو 2020. وقد أكمل المسبار رسم صورة للغلاف الجوي للمريخ وتقييم التغيرات الموسمية واليومية. جميع البيانات المجمعة متاحة مجانًا ويمكن الوصول إليها على موقع المهمة.
سارة الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة وكالة الإمارات للفضاء، لخصت مهمة الإمارات إلى المريخ: "لقد فتحت آفاقًا علمية جديدة وحولت الإمارات إلى دولة مصدرة للمعرفة - بدلاً من مستوردة للمعرفة، وشاركت مع العالم لأول مرة بيانات غير مسبوقة تم التقاطها بواسطة مسبار الأمل".