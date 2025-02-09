4 سنوات على إطلاق "مسبار الأمل": إنجاز تاريخي للإمارات في استكشاف الفضاء

وكانت جميع الرسائل المرسلة إلى مسبار الأمل مبرمجة مسبقًا. ولم يكن هناك أمر في الوقت الفعلي يمكن لطاقم الأرض في مركز القيادة في مركز محمد بن راشد للفضاء إرساله إلى المسبار، حيث كان هناك تأخير لمدة 22 دقيقة في التواصل مع المركبة الفضائية. واستغرق الأمر 11 دقيقة لإرسال رسالة و11 دقيقة أخرى لتلقي الرد - ومن هنا جاءت الحاجة إلى مناورات مستقلة؛ وكانت كل دقيقة مليئة بالتوتر والترقب.