4 سائقين متهورين في قبضة شرطة رأس الخيمة

صرح العقيد حسن الزعابي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، بأنه تم تلقي تقرير بشأن عدة مركبات تتسابق في أحد شوارع المنطقة. بناءً على هذا التقرير، تم تحديد ومراقبة هويات المركبات الأربعة المتسابقة باستخدام أنظمة المدينة الذكية والتقنيات الحديثة التي توفرها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. تساعد هذه الأنظمة في تعزيز سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية والقبض على المخالفين.