4 سائقين متهورين في قبضة شرطة رأس الخيمة

ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على أربعة سائقين بسبب السباق في أحد شوارع الإمارة. تم حجز مركباتهم وفرض عقوبات بسبب القيادة الخطرة التي هددت سلامة وحياة الآخرين، وفقًا للسلطات.
يواجه كل سائق غرامات قدرها 2,000 درهم، بينما ستظل مركباتهم محجوزة لمدة 120 يومًا. لإطلاق سراح المركبات، يجب على السائقين دفع غرامة قدرها 10,000 درهم لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، تم إضافة 23 نقطة سوداء إلى سجلاتهم المرورية.
صرح العقيد حسن الزعابي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، بأنه تم تلقي تقرير بشأن عدة مركبات تتسابق في أحد شوارع المنطقة. بناءً على هذا التقرير، تم تحديد ومراقبة هويات المركبات الأربعة المتسابقة باستخدام أنظمة المدينة الذكية والتقنيات الحديثة التي توفرها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. تساعد هذه الأنظمة في تعزيز سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية والقبض على المخالفين.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين، بينما تم حجز مركباتهم وفقًا للقواعد واللوائح الصارمة المطبقة في الإمارة، نظرًا لخطورة هذا النوع من المخالفات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.
أكد العقيد الزعابي على ضرورة التزام جميع السائقين ومستخدمي الطرق بالقوانين واللوائح المرورية بشكل كامل وتجنب ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة والعالية المخاطر، التي تعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات والغرامات. وأكد أن القانون سيعاقب أي شخص يعرض حياة أو سلامة أو ممتلكات الآخرين للخطر.
كما حث السائقين ومستخدمي الطرق على احترام قوانين المرور، التي توجد أساسًا من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، ودعم جهود أمن الطرق بما يتماشى مع المبادرات التوعوية والتعليمية التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن وجعل الطرق أكثر أمانًا.