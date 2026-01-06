4 خطوط جديدة وتحديثات كبرى تشمل 70 مساراً لحافلات دبي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة توسعات المدينة المتسارعة وتسهيل حركة التنقل اليومي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة تحديثات كبرى لشبكة الحافلات العامة، تشمل إطلاق 4 خطوط جديدة كلياً وتطوير أكثر من 70 خطاً داخلياً، وذلك اعتباراً من 9 يناير المقبل.