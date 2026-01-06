4 خطوط جديدة وتحديثات كبرى تشمل 70 مساراً لحافلات دبي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة توسعات المدينة المتسارعة وتسهيل حركة التنقل اليومي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حزمة تحديثات كبرى لشبكة الحافلات العامة، تشمل إطلاق 4 خطوط جديدة كلياً وتطوير أكثر من 70 خطاً داخلياً، وذلك اعتباراً من 9 يناير المقبل.
تأتي هذه المبادرة تجسيداً لرؤية الهيئة في تحقيق "الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام"، حيث تركز التعديلات الجديدة على رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل فترات الانتظار، وضمان تغطية جغرافية أوسع تواكب احتياجات الجمهور، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
خريطة الخطوط الجديدة لتعزيز الكفاءة
صممت الهيئة الخطوط الأربعة الجديدة لتعمل كأدوات دعم للمسارات الحالية المزدحمة، وتتوزع كالتالي:
دعم الخط (88): عبر إطلاق الخط 88A صباحاً من محطة السطوة إلى جميرا 3، والخط 88B مساءً في الاتجاه المعاكس.
دعم الخط (93): عبر إطلاق الخط 93A صباحاً من محطة السطوة إلى منطقة الوصل، والخط 93B مساءً من الوصل عودةً إلى السطوة.
تحديثات جذرية على المسارات القائمة
بالتزامن مع إطلاق الخطوط الجديدة، ستشهد شبكة الحافلات سلسلة من التعديلات التقنية واللوجستية تشمل تغييرات في جداول المواعيد، وتعديل تسلسل المواقف، وتغييرات في مواقع المبيت (Depot) لضمان انسيابية الرحلات.
أبرز التعديلات على المحطات والمسارات:
الخط نوع التحديث تفاصيل التغيير
الخط 6 إضافة مواقف مركز دبي لأصحاب الهمم، ومايو كلينك.
الخط 13A تمديد المسار الوصول إلى المحيصنة 2، الشارع السابع.
الخط 29 تعديل مواقف إلغاء موقف "أبراج الإمارات 1" واستبداله بموقف "متحف المستقبل".
الخط 55 تمديد المسار التوسع في المدينة العالمية ليصل إلى "المجموعة اليونانية K12".
الخط F39 تمديد وتعديل التوسع في منطقة "عود المطينة 2" وإلغاء موقف شارع الجزائر 6-1.
الخط F54 إعادة محاذاة خدمة المنطقة السكنية الجنوبية في "جافزا" وإلغاء مواقف شارع المناولة.
الخط F55 توسعة تغطية مناطق إضافية في منطقة الشحن بـ "دبي وورلد سنترال".
E100 & E201 نقل محطة تحويل الموقف من "مترو ماكس (جنوب 2)" إلى "محطة حافلات الجافلية".
إلغاءات وإضافات أخرى:
إضافات: مواقف جديدة للخط (18) عند حديقة بحيرة النهدة ومدرسة MSB، وللخط (36B) و(320) في مدينة دبي للتعهيد، وللخط (F61) عند مسجد الجسمي 1.
إلغاءات: شملت الإلغاءات مواقف محددة لضمان سرعة الرحلة في الخطوط (16)، (C09)، (C15)، (F01)، (F46)، (DH1)، (12)، (93)، (31)، (83)، (21B)، (F26A)، و(F10).
تهدف هذه التحديثات الشاملة إلى تقديم تجربة تنقل استثنائية للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يضمن وصولاً أسرع وأكثر راحة لوجهاتهم المختلفة. وتدعو هيئة الطرق والمواصلات الجمهور الكريم للاطلاع على التفاصيل الكاملة وتحديثات المواعيد عبر تطبيق "سهيل" الذكي لضمان تخطيط رحلاتهم بكل سهولة.