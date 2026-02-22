4 تذاكر بسعر واحدة: أقوى عروض القرية العالمية في رمضان

يصل الموسم الثلاثون في القرية العالمية بدبي إلى ذروته، وأصبح أكثر تميزًا هذه الأيام بفضل تجارب رمضان المنسقة في المنتزه طوال الشهر الفضيل. ترحب الوجهة الشهيرة بالزوار بمزيج من العروض الثقافية والديكورات الاحتفالية والأجواء العائلية الودية.

احتضانًا لقيم التآزر والتأمل والذكريات المشتركة، تحولت الحديقة الشهيرة إلى مركز مسائي نابض بالحياة يوميًا بأوقات ممتدة، وتجمعات على طراز المجالس، وفعاليات ترفيهية بطابع رمضاني.

أوقات عمل ممتدة

أوقات عمل القرية العالمية في رمضان هي من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحًا من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الساعة 2 صباحًا من الخميس إلى السبت، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاجتماع للاستمتاع بالثقافة الأصيلة والمأكولات والترفيه في أجواء مفتوحة.

أربع تذاكر بسعر تذكرة واحدة

تماشيًا مع عام الأسرة في الإمارات، أطلقت القرية العالمية عرضًا خاصًا. يمكن للعائلات الاستمتاع بأربع تذاكر دخول بسعر 30 درهمًا فقط، مع توفر تذاكر إضافية بسعر 7.5 دراهم لكل منها.

إنها الفرصة المثالية للعائلات الكبيرة ومجموعات الأحباء للتجمع لتناول الإفطار أو السحور، أو لقضاء أمسية لا تُنسى لاستكشاف خيارات الطعام المتنوعة والألعاب ومنافذ التسوق والمعالم السياحية والتجارب الثقافية في القرية العالمية.

عرض القرية العالمية العائلي سارٍ لفترة محدودة ومتوفر حصريًا في شبابيك تذاكر القرية العالمية.