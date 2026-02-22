4 تذاكر بسعر واحدة: أقوى عروض القرية العالمية في رمضان

يصل الموسم الثلاثون في القرية العالمية بدبي إلى ذروته، وأصبح أكثر تميزًا هذه الأيام بفضل تجارب رمضان المنسقة في المنتزه طوال الشهر الفضيل. ترحب الوجهة الشهيرة بالزوار بمزيج من العروض الثقافية والديكورات الاحتفالية والأجواء العائلية الودية.
احتضانًا لقيم التآزر والتأمل والذكريات المشتركة، تحولت الحديقة الشهيرة إلى مركز مسائي نابض بالحياة يوميًا بأوقات ممتدة، وتجمعات على طراز المجالس، وفعاليات ترفيهية بطابع رمضاني.
أوقات عمل القرية العالمية في رمضان هي من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحًا من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الساعة 2 صباحًا من الخميس إلى السبت، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاجتماع للاستمتاع بالثقافة الأصيلة والمأكولات والترفيه في أجواء مفتوحة.
تماشيًا مع عام الأسرة في الإمارات، أطلقت القرية العالمية عرضًا خاصًا. يمكن للعائلات الاستمتاع بأربع تذاكر دخول بسعر 30 درهمًا فقط، مع توفر تذاكر إضافية بسعر 7.5 دراهم لكل منها.
إنها الفرصة المثالية للعائلات الكبيرة ومجموعات الأحباء للتجمع لتناول الإفطار أو السحور، أو لقضاء أمسية لا تُنسى لاستكشاف خيارات الطعام المتنوعة والألعاب ومنافذ التسوق والمعالم السياحية والتجارب الثقافية في القرية العالمية.
عرض القرية العالمية العائلي سارٍ لفترة محدودة ومتوفر حصريًا في شبابيك تذاكر القرية العالمية.
ملتقى القرية العالمية هو تجربة جلوس مجانية على طراز الخيام مصممة لتشجيع التواصل والتفاعل الاجتماعي. مستوحاة من تجمعات المجالس التقليدية، تتميز المساحة بإضاءة احتفالية ومقاعد مريحة وأجواء دافئة وجذابة، مما يوفر للضيوف منطقة مخصصة للاسترخاء وتبادل الأحاديث والاستمتاع بالوقت معًا خلال الإفطار أو السحور أو الزيارات الليلية المتأخرة.
تقع قرية الملتقى العالمية أمام المسرح الرئيسي، وتدعو الضيوف للحصول على طعامهم من الأكشاك المتنوعة في الوجهة’، واستئجار الألعاب التقليدية من الفريق الموجود في الموقع، مما يخلق تجربة رمضانية مريحة وتفاعلية لجميع الأعمار.
طوال الشهر الفضيل، تستضيف القرية العالمية برنامجًا منسقًا من العروض الترفيهية ذات الطابع الرمضاني على المسرح الرئيسي. يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الحية، بما في ذلك الأوركسترا، العود، الناي، الهارب، الكمان، وعرض التنورة التقليدي، والتي تم اختيارها بعناية لتكمل الأجواء والأهمية الثقافية لهذه الفترة التأملية.
سيُقام عرض Akher Kalam الذي تستضيفه Maitha Mohammed من 18 فبراير إلى 18 مارس، الساعة 11 مساءً، على المسرح الرئيسي. وسيُقام برنامج الألعاب المباشر Al Mandoos Live Game Show الذي يستضيفه Abdulla Esmaeel على المسرح الرئيسي الساعة 9:30 مساءً على مدار ثلاثة عطلات نهاية أسبوع متتالية، بدءًا من عطلة نهاية الأسبوع الأولى من رمضان يوم الجمعة 20 فبراير، مما يوفر تجربة ممتعة وتفاعلية للعائلات الزائرة.
يمكن رؤية الزينة ذات العناصر التقليدية في جميع أنحاء المنتزه هذا الشهر. من الفوانيس المتوهجة والأهلة إلى الإضاءة المحيطة الدافئة والمنشآت الجديرة بالتقاط الصور، يعكس كل ركن من أركان الوجهة روح الموسم، مما يخلق زوايا جميلة للضيوف لالتقاط الصور.
يقدم المنتزه حوالي 250 خيارًا لتناول الطعام عبر ساحة المطاعم والأكشاك والشوارع والأكشاك في الأجنحة والمقاهي. سواء كانوا يفطرون، أو يستمتعون بالسحور، أو يتناولون وجبات خفيفة طوال المساء، يتوفر للضيوف مجموعة واسعة من المأكولات للاختيار من بينها.
مع 30 جناحًا ثقافيًا يمثل أكثر من 90 ثقافة، تقدم القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية فريدة. يمكن للضيوف استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الطابع الخاص بما في ذلك الديكور، الملابس، الهدايا، الأدوات المنزلية، الحلويات التقليدية والأساسيات الغذائية، مما يجعلها وجهة متكاملة لاستعدادات العيد طوال الشهر الفضيل.
تشجيعًا للصحة إلى جانب الاحتفال، يعود تحدي الخطوات الرمضاني هذا الموسم. يتوفر التحدي حصريًا عبر تطبيق القرية العالمية للهاتف المحمول، ويدعو الضيوف لتتبع خطواتهم أثناء استكشاف المنتزه. سيكون الضيوف الذين يكملون 10,000 خطوة في زيارة واحدة مؤهلين للحصول على مكافآت مثيرة، مما يضيف عنصرًا تفاعليًا إلى تجربتهم الرمضانية.