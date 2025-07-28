4 بطاقات جديدة من يانصيب الإمارات بفرصة ربح مليون درهم

يمكن الآن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة ربح ما يصل إلى مليون درهم إماراتي بفضل أربع بطاقات خدش جديدة أطلقتها يانصيب الإمارات العربية المتحدة. تتميز هذه البطاقات، التي يمكن شراؤها عبر الإنترنت من موقع اللعبة، بتصاميم فريدة وجوائز متنوعة، وتتراوح قيمتها بين 5 و50 درهمًا إماراتيًا.

بطاقة "ويكيت ويننجز" مُصممة خصيصاً لعشاق الكريكيت، وتتميز بطابع رياضي، وقيمة دخول 5 دراهم، وجوائز سريعة تصل إلى 50,000 درهم. أما لعبة "ذا جانغل جويلز" فهي لعبة ممتعة، حيث تُخفي كل مفتاح مكافآت. سعر البطاقة، التي تبلغ جائزتها الكبرى 100,000 درهم، 10 دراهم.

في هذه الأثناء، مقابل 20 درهمًا فقط، يمكن للاعبين ربح ما يصل إلى 300,000 درهم مع لعبة "بيت الذهب". تتيح بطاقة "كاش سبلاش" للاعبين الاستمتاع بلعبة سريعة الوتيرة مليئة بالجوائز، حيث يمكنهم ربح ما يصل إلى مليون درهم مقابل 50 درهمًا لكل بطاقة.

يتم تشغيل يانصيب الإمارات العربية المتحدة بواسطة شركة The Game LLC، ويخضع لتنظيم الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) وتم إطلاقه في أواخر عام 2024 بجائزة كبرى قدرها 100 مليون درهم.

منذ ذلك الحين، أطلقت الشركة العديد من الألعاب الصغيرة سريعة الربح لمواصلة التفاعل مع سكان الإمارات العربية المتحدة. في مقابلة سابقة مع صحيفة الخليج تايمز ، صرّح بيشوب ووسلي، مدير عمليات اليانصيب في "ذا جيم"، بأنه سيتسنى للناس قريبًا زيارة المتجر وشراء التذاكر. ومع ذلك، لم يتضح بعد موعد إطلاق هذه المبادرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، فاز تسعة فائزين بجائزة قدرها 100,000 درهم إماراتي لكل منهم خلال السحب الأسبوعي للعبة. حتى الآن، لم يفز أحد بجائزة الـ 100 مليون درهم، لكن متحدثًا باسم الشركة صرّح بأن فوز أحدهم بهذا المبلغ الذي سيغير حياته مسألة وقت لا أكثر.

طبّقت يانصيب الإمارات العربية المتحدة عدة تدابير لضمان ممارسات لعب مسؤولة. في ديسمبر، أبرمت الشركة شراكة مع "تكلام"، وهي منصة للصحة النفسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم الدعم للاعبين عند حاجتهم إليه. وكان جيمس بويلز، مدير مجموعة اللعب المسؤول في الشركة، قد صرّح لصحيفة "خليج تايمز" سابقًا بأنهم "يراقبون سلوك اللاعبين عن كثب" و"يتدخلون عند الضرورة" لضمان سلامة اللاعبين.

يانصيب الإمارات يطلق لعبتين جديدتين بجوائز تصل إلى 500 ألف درهم. الإمارات: كهربائي يفوز بـ 25 مليون درهم بعد شراء تذكرة كبيرة لمدة 12 عامًا. "لم أكن أتوقع الفوز أبدًا": مغترب فلبيني يفوز بـ 100 ألف درهم في أحدث سحب لليانصيب الإماراتي.