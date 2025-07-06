4 إماراتيات يتألقن في مسابقة الكيمياء العالمية تحت أضواء وطنهن

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة عالمية لطلبة المدارس الثانوية في مجال الكيمياء، وتم اختيار فريق من أربع فتيات إماراتيات صغيرات لتمثيل الدولة.

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة السابعة والخمسين من أولمبياد الكيمياء الدولي، وتستمر حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 90 دولة.

يتم اختيار ما يصل إلى أربعة طلاب من كل بلد بعناية للتنافس في أقسام الكيمياء النظرية والتجريبية، إلى جانب اثنين من المرشدين.

ألق نظرة على اللحظة الفخورة عندما صعد فريق الإمارات العربية المتحدة - الذي يضم شيخة الظنحاني، وآمنة عبدالله الشحي، وسلامة أحمد اليماحي، ومريم عبيد العبد - إلى المسرح: