4 إماراتيات يتألقن في مسابقة الكيمياء العالمية تحت أضواء وطنهن

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة عالمية لطلبة المدارس الثانوية في مجال الكيمياء، وتم اختيار فريق من أربع فتيات إماراتيات صغيرات لتمثيل الدولة.
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة السابعة والخمسين من أولمبياد الكيمياء الدولي، وتستمر حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 90 دولة.
يتم اختيار ما يصل إلى أربعة طلاب من كل بلد بعناية للتنافس في أقسام الكيمياء النظرية والتجريبية، إلى جانب اثنين من المرشدين.
ألق نظرة على اللحظة الفخورة عندما صعد فريق الإمارات العربية المتحدة - الذي يضم شيخة الظنحاني، وآمنة عبدالله الشحي، وسلامة أحمد اليماحي، ومريم عبيد العبد - إلى المسرح:
قالت الشحي إن قرار اختيارها للمنافسة كان "مفاجئًا نوعًا ما" لأن درجاتها كانت منخفضة، ولكن "فجأة ارتفعت، وهكذا بدأت أحب الكيمياء، لماذا؟ لأنني حصلت على درجات جيدة"، على حد قولها.
قالت الفتيات الأربع لصحيفة "خليج تايمز" إنهن علمن بالمسابقة من معلماتهن، اللواتي شجعنهن على التقديم إلى IChO. بعد قبولهن، سافرن إلى روسيا لمدة أسبوعين للتدريب، ثم عدن إلى الإمارات للدراسة لمدة أسبوع ونصف.
قالت الشحي إن خطة الطالبات الإماراتيات لهذا الأسبوع هي "الدراسة، الدراسة، والدراسة". وأضافت: "يشرفنا ويشرفنا تمثيل دولة الإمارات في أول أولمبياد يُقام في الدولة".
من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام من أولمبياد الكيمياء أعلى نسبة مشاركة في تاريخ البطولة.
سيتم منح الميداليات الذهبية لأفضل 12 في المائة من الطلاب، والميداليات الفضية لأفضل 22 في المائة التالية، والميداليات البرونزية لأفضل 32 في المائة التالية من المشاركين.