4 أيام للراحة :المواعيد المرجحة لعطلة عيد الفطر بالإمارات

لقد مر الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك سريعاً. ومع وصول الروحانيات إلى ذروتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأ السكان بالفعل في التخطيط المسبق لعيد الفطر، المهرجان الإسلامي الذي يمثل نهاية شهر رمضان ويأتي بواحدة من أطول العطلات الرسمية في العام.

في التقويم الهجري الإسلامي، رمضان هو الشهر التاسع ويستمر لمدة 29 أو 30 يوماً اعتماداً على رؤية الهلال. الشهر التالي هو شوال، ويُحتفل بعيد الفطر في الأول من شوال.

كشف الخبراء الآن عن التاريخ المرجح لنهاية شهر رمضان ومدة عطلة عيد الفطر.

تاريخ رؤية الهلال

ستتحرى لجنة استهلال القمر في دولة الإمارات العربية المتحدة السماء في التاسع والعشرين من رمضان، والذي يصادف يوم الأربعاء 18 مارس.

عادة ما يتم تحديد مدة عطلة العيد من خلال رؤية الهلال. ومع ذلك، هذا العام، من المتوقع أن يحصل السكان (الذين يتبعون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد) على عطلة مدتها أربعة أيام بغض النظر عن موعد رؤية القمر.

السيناريو الأول: رؤية الهلال في 18 مارس

إذا شوهد الهلال ليلة 18 مارس:

عيد الفطر: الخميس 19 مارس.

العطلة الرسمية: من 19 إلى 21 مارس (الخميس، الجمعة، السبت).

بإضافة يوم الأحد (عطلة نهاية الأسبوع)، سيحصل السكان على عطلة مدتها أربعة أيام.

السيناريو الثاني: عدم رؤية الهلال في 18 مارس

إذا لم يتم رؤية القمر، سيكمل شهر رمضان 30 يوماً:

عيد الفطر: الجمعة 20 مارس.

بموجب أحدث القواعد، يعتبر اليوم الثلاثون من رمضان أيضاً عطلة رسمية.

العطلة الرسمية: من 19 إلى 22 مارس (الخميس، الجمعة، السبت، الأحد).

يؤدي هذا أيضاً إلى عطلة مدتها أربعة أيام.

توقعات علم الفلك

وفقاً لخديجة أحمد، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك، تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيمتد لـ 30 يوماً. وإذا تأكد ذلك، فإن عيد الفطر سيصادف يوم الجمعة 20 مارس.

تتوافق هذه التوقعات مع أحدث تقويم لمواقيت الصلاة المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، والذي يدرج 30 يوماً لشهر رمضان ويضع الأول من شوال (عيد الفطر) في 20 مارس.