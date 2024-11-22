4 أيام عطلة القطاع الخاص في العيد الوطني للإمارات

وفي حين يفضل بعض السكان قضاء آخر عطلة نهاية أسبوع طويلة من العام في السفر، يستعد آخرون للاحتفال بالمناسبة في منازلهم. إذ تُعد العديد من العائلات العدة لتجمعات عائلية كبيرة، حيث ينفق البعض آلاف الدراهم على الاحتفالات التي تشمل مختلف أرجاء الدولة.