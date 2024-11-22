4 أيام عطلة القطاع الخاص في العيد الوطني للإمارات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، عن منح إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة اليوم الوطني للعام الجاري لمدة أربعة أيام متواصلة.
ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، سيحظى العاملون في القطاع الخاص بإجازة مدفوعة الأجر يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، الاثنين والثلاثاء، مع عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، أي أربعة أيام راحة.
ويأتي هذا التعميم الصادر عن الوزارة متوافقاً مع قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة لعام 2024.
وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن منح الإجازة نفسها للعاملين في الوزارات والجهات الاتحادية.
تكفل سياسة العطلات الموحدة في الدولة، والتي تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، حصول جميع الموظفين على عدد متساو من فترات الراحة على مدار العام.
تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرى يومها الوطني، الذي يُعرف الآن بعيد الاتحاد، في الثاني من ديسمبر من كل عام، احتفاءً بذكرى توحيد الإمارات السبع في عام 1971. ويصادف هذا العام الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس الدولة.
وفي حين يفضل بعض السكان قضاء آخر عطلة نهاية أسبوع طويلة من العام في السفر، يستعد آخرون للاحتفال بالمناسبة في منازلهم. إذ تُعد العديد من العائلات العدة لتجمعات عائلية كبيرة، حيث ينفق البعض آلاف الدراهم على الاحتفالات التي تشمل مختلف أرجاء الدولة.
كما ستضيء الألعاب النارية سماء الإمارات العربية المتحدة احتفاءً بهذه المناسبة، فيما ستزين ألوان علم الإمارات الشوارع. وسترفرف الأعلام في كل مكان، من مراكز التسوق وأماكن الترفيه إلى الشواطئ والصحاري.
وستُقام مراسم الاحتفال الرسمي، بحضور حكام وزعماء الدولة، في مدينة العين الخلابة.