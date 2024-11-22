4 أيام إجازة موظفي القطاع العام في إجازة العيد الوطني للإمارات

كما يزين العديد من الأشخاص سياراتهم بألوان الإمارات العربية المتحدة. وفي العام الماضي، أصدرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة إرشادات لجميع المحتفلين. بدءًا من الحفاظ على النظام على الطرق إلى تجنب أي اضطرابات في الأماكن العامة، تم إصدار دليل حول "المحظورات" التي يجب اتباعها خلال العطلة.