4 أيام إجازة موظفي القطاع العام في إجازة العيد الوطني للإمارات
في آخر عطلة رسمية لهذا العام، سيحصل موظفو الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة على عطلة نهاية أسبوع مدتها 4 أيام للاحتفال باليوم الوطني لهذا العام، والذي يسمى الآن عيد الاتحاد.
,أعلنت حكومة الإمارات، الجمعة، أن يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام.
وعندما يتم دمجها مع عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، تصبح عطلة اليوم الوطني عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام.
,قالت الحكومة إن الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الاتحادية سيستأنف يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر المقبل.
إن سياسة العطلات الموحدة المطبقة في الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص تضمن حصول جميع الموظفين على عدد متساوٍ من فترات الراحة طوال العام.
,تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر من كل عام احتفالاً بتوحيد الإمارات في عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الـ53 لتأسيسها.
وستقام احتفالات عيد الاتحاد الرسمية - التي يحضرها عادة حكام وقادة الدولة - وسط "المناظر الطبيعية الخلابة" في العين.
,يحتفل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون كل عام باليوم الوطني بحماس. وتنفق بعض العائلات أكثر من 6000 درهم للاحتفال بهذه المناسبة مع الأقارب والأصدقاء. وقال أحد الإماراتيين لصحيفة الخليج تايمز: "الأمر أشبه بالتحضير لحفل زفاف".
كما يزين العديد من الأشخاص سياراتهم بألوان الإمارات العربية المتحدة. وفي العام الماضي، أصدرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة إرشادات لجميع المحتفلين. بدءًا من الحفاظ على النظام على الطرق إلى تجنب أي اضطرابات في الأماكن العامة، تم إصدار دليل حول "المحظورات" التي يجب اتباعها خلال العطلة.
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران
وشهدت الوجهات الشعبية المعفاة من التأشيرة مثل جورجيا وأذربيجان وتايلاند وأرمينيا وجزر المالديف زيادة كبيرة في أسعار الرحلات الجوية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر.
وبحسب بيانات خبراء السفر، ارتفعت أسعار تذاكر الذهاب والإياب التي تبلغ تكلفتها عادة حوالي 800 درهم، إلى أكثر من 2800 درهم لبعض الوجهات.
عروض الرحلات البحرية
ومع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الشعبية بشكل مستمر، يبحث المقيمون عن طرق بديلة للاحتفال بعطلة اليوم الوطني.
في حين أن تكاليف تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق لقضاء العطلات البرية قد تتراكم بسرعة، فإن الرحلات البحرية تقدم حزمة واحدة غالبًا ما تتضمن الإقامة والوجبات والترفيه. وهذا يعني أنه مع ارتفاع الطلب على "العطلات البحرية" - تقدم وكالات السفر أيضًا حزمًا للعطلة الرسمية الأخيرة من العام.