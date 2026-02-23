4 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في الإمارات

أكدت حكومة الإمارات العربية المتحدة إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام لموظفي القطاع الخاص.

بدأ الصائمون في جميع أنحاء البلاد صيام شهر رمضان المبارك في 18 فبراير، ويسمح هذا الإعلان المبكر عن إجازات عيد الفطر للموظفين والشركات بالتخطيط المسبق للعطلة الاحتفالية.

وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين (موارد)، ستمتد إجازة موظفي القطاع الخاص من الخميس 19 مارس إلى السبت 21 مارس. وأوضحت الهيئة أنه إذا استمر شهر رمضان المبارك 30 يومًا، فسيتم تمديد إجازة القطاع الخاص إلى الأحد 22 مارس 2026. وفي الإمارات، الأحد هو أيضًا عطلة نهاية الأسبوع الرسمية.

يضمن الإعلان أن يتمكن كل من أصحاب العمل والموظفين من الاستعداد للعطلة القادمة، والتي تعد فترة رئيسية للسفر والاحتفالات والأنشطة المجتمعية.

يصادف عيد الفطر نهاية شهر الصيام المبارك ويحتفل به على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بالتجمعات العائلية والصلوات والتقاليد الثقافية.

تحري رؤية هلال شوال في الإمارات

لا يزال انتهاء شهر رمضان يعتمد على رؤية هلال شوال. في الإمارات، ستجتمع لجنة تحري رؤية الهلال في اليوم 29 من رمضان، والذي يصادف 18 مارس، لمراقبة الهلال الذي يشير إلى بداية شوال. إذا تمت رؤية الهلال مساء 18 مارس، فسينتهي رمضان في ذلك اليوم.

إذا لم تتم رؤية الهلال، فسيتم إكمال رمضان 30 يومًا، مما يعني أن الصيام سيستمر في 19 مارس، وسيبدأ عيد الفطر في 20 مارس. تتبع هذه العملية التقويم الهجري القمري، حيث يبدأ كل شهر برؤية الهلال الجديد.

كيفية تمديد العطلة الرسمية التي تستمر 4 أيام؟

إذا لم تكن عطلة الأيام الأربعة كافية، فإليك كيف يمكنك، بالتخطيط الذكي، تحقيق أقصى استفادة من هذه الإجازة الأقصر. بطلب إجازة سنوية من الاثنين إلى الخميس، 16-19 مارس، من الممكن الاستمتاع بتسعة أيام إجازة، من السبت 14 مارس، حتى الأحد 22 مارس، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع وعطلات العيد.

مع بقاء الطقس لطيفًا في جميع أنحاء الإمارات والدول المجاورة، يختار العديد من المقيمين رحلات أقصر داخل دول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من العطلات الدولية الطويلة.

قال وكلاء السفر إن المقيمين يخططون بشكل متزايد لرحلات برية إلى وجهات قريبة مثل عمان ومسندم، أو يجمعون بين العمرة في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان مع إجازات ترفيهية قصيرة داخل المملكة العربية السعودية خلال عطلات العيد.