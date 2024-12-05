39.5% زيادة ثروات مليارديرات الإمارات خلال 2024

وذكر بنك "يو بي إس" في التقرير السنوي: "دقّت جائحة كوفيد-19 ناقوس الخطر بالنسبة للكثيرين، وحثّتهم على إعادة النظر في حياتهم، ولم يكن المليارديرات بمنأى عن ذلك. فمع توزّع منازلهم وعائلاتهم وشركاتهم عبر مختلف الدول، لطالما كان المليارديرات في حالة تنقّل مستمر. لكن منذ عام 2020، اتخذت هذه التنقلات وتيرةً متسارعة، حيث غيّر 176 مليارديراً من إجمالي 2682 مليارديراً في أبريل 2024، أي ما يعادل واحداً من كل 15 مليارديراً، أماكن إقامتهم. وقد اتجه هؤلاء إلى دولٍ مثل سويسرا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة. وفي المجموع، هاجر مليارديرات تزيد ثرواتهم عن 400 مليار دولار في غضون أربع سنوات، واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على النصيب الأكبر من رؤوس أموالهم.".