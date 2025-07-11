395 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

ابتسم الحظ أخيراً لأربعة مهاجرين من الهند وباكستان والفلبين، حيث فازوا مجتمعين بمبلغ 395 ألف درهم إماراتي في مسابقة "الفوز الكبير" التي نظمتها شركة "بيج تيكيت".
من بين الفائزين، كان ساجيف جي آر، المصمم البالغ من العمر 43 عامًا، والذي فاز بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي. جي آر، وهو من أصل هندي من ولاية كيرلا، يقيم في البحرين منذ 18 عامًا، ويشتري تذاكر اليانصيب الكبرى شهريًا منذ أربع سنوات مع مجموعة من 13 صديقًا.
"هذا الفوز لنا جميعًا ولعائلاتنا. قررنا تقسيم الجائزة بالتساوي بيننا. نصيحتي للآخرين هي أن يجربوا لعبة "بيج تيكيت"، فقد يحين دوركم لاحقًا.
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فاز أبوتي ثايا كاندوث، وهو مشرف مبيعات يبلغ من العمر 54 عامًا، بجائزة قدرها 80,000 درهم إماراتي في السحب. ويقيم مشرف المبيعات هذا في دبي مع عائلته منذ 33 عامًا، وبدأ بشراء تذاكر اليانصيب الكبرى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
"بعد عشر سنوات من المحاولة، حالفني الحظ أخيرًا، وما زلتُ لا أصدق ذلك. أخطط لاستخدام قيمة الجائزة لأخذ عائلتي في إجازة مستحقة. أستعد بالفعل لشراء تذكرة أخرى قبل نهاية الشهر للاستفادة القصوى من عرض الباقة.
وقال الفائز الثالث، سرفراز شيخ، وهو باكستاني يعيش في دبي مع زوجته منذ أكثر من 20 عاماً، إنه شعر بشعور لا يصدق عندما تلقى خبر فوزه بمبلغ 75 ألف درهم.
وأضاف رجل الأعمال الستيني: "عدم معرفة مبلغ الجائزة بدقة فورًا زاد من حماسي". وعندما سُئل عن كيفية إنفاقه للمبلغ، قال الشيخ إنه يعتزم استخدام جزء منه لقضاء عطلة مع زوجته، مع تخصيص جزء آخر لقضية قيّمة.
كان من بين الفائزين الأربعة المحظوظين، رجلٌ آخر مقيمٌ في دبي منذ فترة طويلة. نورييل بونيفاسيو، عاملٌ في مصنعٍ يبلغ من العمر 50 عامًا من الفلبين، فاز بمبلغ 110,000 درهم إماراتي مقابل تذكرةٍ اشتراها مع مجموعةٍ من 10 أصدقاء.
"لقد كنت أجرب حظي على مدى السنوات العشر الماضية، وأخيرًا جاء اليوم المناسب"، كما قال.
في يوليو، تبلغ الجائزة الكبرى لمسابقة "بيج تيكيت" 20 مليون درهم، وسيتم الكشف عن التذكرة الفائزة خلال السحب المباشر في أبوظبي في 3 أغسطس. وفي الليلة نفسها، سيحصل ستة فائزين إضافيين على 50 ألف درهم نقدًا.
كل يوم خميس قبل إجراء السحب المباشر، ستجري شركة Big Ticket سحوباتها الإلكترونية الأسبوعية، لتمنح جائزة قدرها 50 ألف درهم لأربعة فائزين.
فيما يلي تواريخ السحب الإلكتروني الأسبوعية:
الأسبوع الثاني: 10 – 16 يوليو وموعد القرعة – 17 يوليو (الخميس)
الأسبوع الثالث: 17 – 23 يوليو وموعد القرعة: 24 يوليو (الخميس)
الأسبوع الرابع: 24 – 31 يوليو وموعد السحب: 1 أغسطس (الجمعة)