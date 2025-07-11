395 ألف درهم لـ 4 مقيمين من "بيج تيكيت"

ابتسم الحظ أخيراً لأربعة مهاجرين من الهند وباكستان والفلبين، حيث فازوا مجتمعين بمبلغ 395 ألف درهم إماراتي في مسابقة "الفوز الكبير" التي نظمتها شركة "بيج تيكيت".

من بين الفائزين، كان ساجيف جي آر، المصمم البالغ من العمر 43 عامًا، والذي فاز بجائزة قدرها 130 ألف درهم إماراتي. جي آر، وهو من أصل هندي من ولاية كيرلا، يقيم في البحرين منذ 18 عامًا، ويشتري تذاكر اليانصيب الكبرى شهريًا منذ أربع سنوات مع مجموعة من 13 صديقًا.

"هذا الفوز لنا جميعًا ولعائلاتنا. قررنا تقسيم الجائزة بالتساوي بيننا. نصيحتي للآخرين هي أن يجربوا لعبة "بيج تيكيت"، فقد يحين دوركم لاحقًا.

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فاز أبوتي ثايا كاندوث، وهو مشرف مبيعات يبلغ من العمر 54 عامًا، بجائزة قدرها 80,000 درهم إماراتي في السحب. ويقيم مشرف المبيعات هذا في دبي مع عائلته منذ 33 عامًا، وبدأ بشراء تذاكر اليانصيب الكبرى منذ ما يقرب من عقد من الزمان.