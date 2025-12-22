39 ألف مكالمة تلقتها شرطة دبي خلال يومين من التقلبات الجوية

سجلت شرطة دبي زيادة في استفسارات الجمهور خلال فترة التقلبات الجوية الأخيرة، حيث استجابت لـ 39,299 مكالمة خلال يومي الخميس والجمعة.
ومع هبوب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي اجتاحت الإمارات يومي 18 و19 ديسمبر، عملت السلطات على مدار الساعة لضمان السلامة العامة والحد من الاضطرابات.
استقبلت خدمات الطوارئ 32,391 مكالمة عبر الرقم 999، بالإضافة إلى 6,908 مكالمات عبر الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة.
علاوة على ذلك، تعامل مركز الاتصال مع 427 رسالة بريد إلكتروني و1,690 طلب دردشة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مما وفر للسكان الدعم والتوجيه اللازمين في الوقت المناسب.
أثنت شرطة دبي على تفاني الفرق في مركز القيادة والسيطرة ومركز اتصال 901 لاستجابتهم السريعة والمهنية طوال فترة الظروف الجوية السيئة.
وفي الشارقة، سجلت البلدية نشاطاً مماثلاً، حيث استجابت لـ 522 بلاغاً عن تجمعات المياه وسبع حالات لسقوط أشجار. وعمل مركز اتصال 993 بكامل طاقته، مع تخصيص خطوط مباشرة للتنسيق مع شرطة الشارقة والفرق الميدانية لضمان سرعة الاستجابة.
ووسط الأجواء غير المستقرة، خصص مركز اتصال أيضاً رقماً مخصصاً لاستقبال بلاغات شرطة الشارقة بشأن تجمعات المياه. كما تم تخصيص خط آخر للتواصل المباشر مع الفرق في الميدان لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة.
وفي جميع أنحاء البلاد، ووسط هطول الأمطار، أصدرت السلطات تنبيهات وإرشادات للسلامة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، وعملت على تنظيم حركة المرور.