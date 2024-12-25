3.8 مليون درهم غرامات على مسوقي الهاتف المخالفين في الإمارات

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود أوسع نطاقاً لحماية المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من أساليب التسويق العدوانية والمضللة. وتمثل اللوائح الجديدة، التي تم تقديمها في أغسطس 2024، خطوة مهمة في معالجة المخاوف بشأن العدد المتزايد من مكالمات التسويق عبر الهاتف.