37,500 دولار غرامة "هالف مون" للاستثمارات بأبوظبي و3 من مديريها

أعلن سوق أبوظبي العالمي (ADGM) يوم الثلاثاء، 26 أغسطس، عن فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة "هالف مون للاستثمارات المحدودة" (Half Moon Investments Limited) وثلاثة من مديريها.

فقد فشلت شركة الاستثمار ومديروها الثلاثة في الالتزام بواجب تقديم الحسابات والتقارير قبل نهاية الفترة القانونية المحددة لتقديمها.

وقد فشلت الشركة ومديروها الثلاثة، شوكت مراد، وضياء مراد، ومانويل ماتيوس، في تقديم الحسابات والتقارير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، قبل نهاية الفترة القانونية المحددة.

فرضت السلطة غرامات مالية بلغ مجموعها 37,500 دولار أمريكي على المخالفات، موزعة على النحو التالي: