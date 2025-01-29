370 رأساً من الماعز القبرصي لتعزيز السلالات المحلية بالشارقة

وأشار الطنيجي إلى أن مزرعة الوسطى للثروة الحيوانية هي الأكبر من نوعها في المنطقة وتعكس التزامنا بتطوير الممارسات الزراعية، وأضاف: "هدفنا هو ضمان استدامة وجودة السلالات المحلية مع الاستفادة من التقنيات الحديثة".