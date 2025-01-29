370 رأساً من الماعز القبرصي لتعزيز السلالات المحلية بالشارقة
استقبلت مزرعة للثروة الحيوانية في الشارقة مؤخراً 370 رأساً من الماعز من قبرص، كجزء من مشروع يهدف إلى تعزيز الجودة الوراثية للسلالات المحلية والمساهمة في جهود الأمن الغذائي المستدام في الإمارة.
ويقال إن الماعز التي وصلت إلى مزرعة الوسطى للثروة الحيوانية، التابعة لمؤسسة الشارقة للزراعة والإنتاج الحيواني (إكتيفة)، من أكثر السلالات طلباً.
"تتميز سلالة الماعز القادمة من قبرص بالخصوبة العالية والإنتاج العالي للتوائم واللحوم، وتعتبر سلالة متميزة في برامج التربية والتحسين الوراثي والإنتاج الاقتصادي."
وأضاف الدكتور الطنيجي أن الماعز المستوردة حديثاً تتميز بالتكيف الجيد مع الظروف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، كما أنها مقاومة للأمراض مقارنة بالسلالات الأخرى.
وأضاف أن فريقاً متخصصاً من الأطباء البيطريين والباحثين يعملون على ضمان التزام الثروة الحيوانية بأعلى المعايير العالمية، حيث يتولى هؤلاء الخبراء تنفيذ تجارب التلقيح الاصطناعي بهدف الحفاظ على السلالات النقية وتحسينها.
وقال الدكتور الطنيجي إن الجزء الحيوي من المشروع هو "إجراء البحوث العلمية الحيوية، وتدريب المتخصصين، وإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان العضوية".
وأشار الطنيجي إلى أن مزرعة الوسطى للثروة الحيوانية هي الأكبر من نوعها في المنطقة وتعكس التزامنا بتطوير الممارسات الزراعية، وأضاف: "هدفنا هو ضمان استدامة وجودة السلالات المحلية مع الاستفادة من التقنيات الحديثة".