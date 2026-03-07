37 مليون درهم تحسم ملكية اللوحة المميزة"DD 6"بدبي

بيعت لوحة أرقام مركبة نادرة في دبي، DD 6، بمبلغ 37 مليون درهم في مزاد ‘أرقام النبلاء’ الخيري الذي أقيم في دبي يوم السبت، لتصبح العنصر الأعلى قيمة في الأمسية حيث تنافس المزايدون بشدة على اللوحة المرغوبة.

المزاد، الذي نظمته الإمارات للمزادات بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، تضمن مجموعة من لوحات المركبات الحصرية وأرقام الهواتف المحمولة المميزة. أقيم الحدث لدعم حملة حافة الحياة التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

تصاعدت المزايدة على لوحة DD 6 بسرعة حيث رفع العديد من المشاركين لوحاتهم بسرعة. في غضون دقائق، ارتفع السعر إلى عشرات الملايين قبل أن يغلق أخيرًا عند 37 مليون درهم، مما أثار تصفيق الجمهور عندما ومضت الشاشة بكلمة 'بيعت' وملأت قصاصات الاحتفال القاعة.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.