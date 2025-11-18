3.7 مليار درهم في يوم واحد: صفقات اليوم الأول من"دبي للطيران" تمنح شركات الإمارات 81% من العقود

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الاثنين عن اتفاقيات بقيمة 3.766 مليار درهم (1.02 مليار دولار) مع مصنعين محليين ودوليين في اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2025.

حصلت الشركات الإماراتية على النصيب الأكبر من الاتفاقيات حيث تم توقيع صفقات بقيمة 3.04 مليار درهم — أو أكثر من 81 في المائة — معها. في المجموع، تم الإعلان عن ثماني صفقات، بما في ذلك ستة مع لاعبين محليين.

تم الإعلان عن الصفقة الأعلى قيمة بقيمة 600 مليون درهم مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستيكس (GAL) لتوفير الدعم اللاحق وقطع الغيار والدعم الفني للطائرات.

تم توقيع عقد آخر لتوفير الدعم اللاحق للطائرات مع مجموعة إنترناشونال جولدن جروب (IGG)، بقيمة 415 مليون درهم.

تم توقيع صفقة أخرى مع IGG بقيمة 299 مليون درهم لشراء مظلات الإنزال الجوي.

وقعت شركة ماكسيموس للطيران صفقة مع وزارة الدفاع لاستئجار طائرات بقيمة 293 مليون درهم.

تم توقيع عقد آخر لاستئجار الطائرات مع وكالة أبوظبي للشحن، بقيمة 137 مليون درهم.

من بين الشركات الدولية، تم توقيع أكبر صفقة دفاعية بقيمة 512 مليون درهم مع الشركة الفرنسية إيرباص هليكوبترز لتقديم خدمات الرعاية. وتم توقيع عقد كبير آخر في اليوم الأول مع الشركة البرازيلية المصنعة للطائرات إمبراير لطائرة VIP برايتور-600، بقيمة 212 مليون درهم.

“تعكس هذه الاتفاقيات جاهزية الإمارات التكنولوجية والتشغيلية. إنها تعكس ثقة الشركاء الدوليين في رؤية الإمارات وتعزز العلاقات بشكل أكبر”، قالت وزارة الدفاع خلال المؤتمر الصحفي في اليوم الأول من المعرض الجوي.