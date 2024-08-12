365 ألف مخالفة مواقف بدبي في الربع الثاني من العام

كما أفادت الشركة بأنّ إجمالي عدد مواقف السيارات العامة في دبي قد تجاوز 200 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2024، مع إضافة نحو 3 آلاف موقف جديد تعود ملكيتها للمطورين، ليصل إجمالي عدد مواقف السيارات العامة في دبي إلى 17.2 ألف موقف.