365 ألف مخالفة مواقف بدبي في الربع الثاني من العام
أعلنت شركة "باركين"، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إجمالي عدد المخالفات المحررة في دبي بنسبة 26%، حيث ارتفعت من 291 ألف مخالفة في الربع الثاني من عام 2023 إلى 365 ألف مخالفة في الربع الثاني من عام 2024، مع تحقيق معدل تحصيل غرامات بلغ 87% خلال الربع الثاني. وكانت غالبية المخالفات نتيجة لتطبيق قوانين مواقف السيارات العامة.
كما أفادت الشركة بأنّ إجمالي عدد مواقف السيارات العامة في دبي قد تجاوز 200 ألف موقف في الربع الثاني من عام 2024، مع إضافة نحو 3 آلاف موقف جديد تعود ملكيتها للمطورين، ليصل إجمالي عدد مواقف السيارات العامة في دبي إلى 17.2 ألف موقف.
وفي نفس السياق، تمت إضافة حوالي 2900 موقف سيارات جديد خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد المواقف إلى 177 ألف موقف في دبي.
وشهدت الشركة زيادة بنسبة 3% في عدد مواقف السيارات، ليبلغ إجمالي عددها 200.4 ألف موقف في جميع أنحاء الإمارة.
وقالت شركة "باركن" في بيانها اليوم الاثنين: "واصلت "باركين" تعزيز قدراتها في تنفيذ القوانين من خلال استخدام أسطولها من سيارات الفحص الذكية. وقد عملت هذه المركبات على توسيع قدرة الشركة على تنفيذ القوانين في مناطق جديدة وبدقة أعلى، مما قلل من الاعتماد على عمليات الفحص الفعلية".
"وبالإضافة إلى الزيادة العامة في عدد العملاء والمعاملات، ساهمت مبادرات مثل تحسين طرق الفحص، وأنماط العمل، وتغيير طريقة التحقق من التصاريح دون الحاجة إلى الفحوصات الفعلية التي تستغرق وقتاً طويلاً، ساهمت في زيادة إجمالي عدد الغرامات الناتجة عن سيارات الفحص إلى أكثر من الضعف في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023".