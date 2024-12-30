360 ألف درهم إيجارات اليخوت في دبي ليلة رأس السنة
في ليلة رأس السنة الجديدة، يمكن أن ترتفع أسعار استئجار اليخوت في دبي إلى ما يصل إلى 360 ألف درهم لرحلة بحرية مدتها ثماني ساعات، مما يوفر مقعدًا في الصف الأمامي للألعاب النارية المذهلة في المدينة وعروض الطائرات بدون طيار.
ورغم أن أسعار بعض اليخوت الفاخرة، مثل "لامبورجيني"، لم يتم تحديدها بعد، فمن المتوقع أن تكون أعلى بكثير من المعتاد، وربما تصل إلى ضعف أو حتى ثلاثة أمثال السعر العادي. ففي الأيام العادية، تبلغ تكلفة "لامبورجيني" حوالي 15 ألف درهم في الساعة، بإجمالي 120 ألف درهم لرحلة مدتها ثماني ساعات. وفي ليلة رأس السنة، يعني هذا استئجارها بحوالي 360 ألف درهم.
هذا هو الحد الأعلى للصفقة في ليلة رأس السنة الجديدة. يمكن استئجار اليخوت بحوالي 65000 درهم لرحلة تبدأ في الساعات القليلة الأخيرة من عام 2024 وتنتهي في الساعات القليلة الأولى من عام 2025.
وذكر شاني طارق، مدير العمليات في شركة "إيليت رينتالز"، أن الأسعار المرتفعة لا تردع الناس، فرغم ارتفاع الأسعار، لا يزال الطلب مرتفعًا، وذكر أن شركته نجحت بالفعل في تأمين 10 حجوزات لـ31 ديسمبر، ويتوقعون أن يرتفع هذا العدد إلى 30 مع اقتراب الموعد.
وأكد الكابتن أكاش غيميري، الذي يعمل في شركة ليبرتي لليخوت، أن أسعار ليلة رأس السنة الجديدة قد ترتفع خمسة أضعاف. وقال: "السعر العادي لرحلة مدتها ست ساعات هو 12 ألفًا إلى 15 ألف درهم. وفي ليلة رأس السنة الجديدة، يتراوح السعر بين 65 ألفًا و75 ألف درهم". وعندما سُئل عما إذا كان العملاء مندهشين لسماع أسعار اليخوت المرتفعة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، قال أكاش إن هذه الأسعار متوقعة و"الجميع يعلم أنها ستكون باهظة الثمن".
وبمقارنة تجربة اليخت باحتفالات رأس السنة التقليدية، أشار أكاش إلى أن حجز طاولة في مطعم بالقرب من برج خليفة لمشاهدة الألعاب النارية قد يكلف حوالي 4000 درهم للشخص الواحد. وأضاف: "إذا كنتم 10 أشخاص، فلماذا لا تحصلون على تجربة أفضل على متن اليخت وتشاهدون الألعاب النارية من البحر بدلاً من دفع 4000 درهم لكل شخص؟".
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز، حددت بعض المطاعم في دبي الحد الأدنى للإنفاق بواقع 5000 درهم للشخص الواحد للحصول على إطلالة أمامية على الألعاب النارية في برج خليفة في ليلة رأس السنة.
وقال "سوكو إس"، مدير المبيعات في إحدى شركات تأجير اليخوت، إن هناك يختين فقط لم يتم حجزهما بعد. وأضاف: "في العام الماضي، كان لدينا الكثير من الحجوزات في شهر واحد (قبل ليلة رأس السنة)". وقدر أن 800 يخت ستبحر من ميناء دبي في ليلة رأس السنة.
ومن بين العديد من الأشخاص الذين حصلوا على يخت لهذه المناسبة، المقيمة في الإمارات العربية المتحدة جميلة م.، والتي ستحتفل مع حوالي 70 من الأصدقاء وأفراد العائلة.
بدأت البحث عن يخت منذ شهرين وأتمت حجزه قبل بضعة أسابيع، بهدف العثور على شيء ميسور التكلفة لا يثقل كاهل ضيوفها مالياً. وقالت الوافدة البرازيلية: "ما فاجأني أكثر هو أن اليخت الذي يكلف 6000 درهم لمدة ست ساعات في يوم عادي يكلف 75000 درهم لرأس السنة".
كانت مجموعة جميلة، التي تتألف في الأساس من المغتربين والسياح البرازيليين، تجلب كل منها طبقًا من اختيارها لتشاركه مع الأعضاء الآخرين. "إنها ليست باهظة الثمن بالنسبة للناس، لذا فهم يدفعون مبلغًا أقل مقابل اليخت دون دفع رسوم إضافية للطعام والمشروبات".
وقد قام بعض أفراد مجتمعها بإحضار عائلاتهم من خارج الإمارات العربية المتحدة لمشاهدة الألعاب النارية المذهلة وعروض الطائرات بدون طيار في دبي لأول مرة. وقالت سهاد هيكل ورافائيل تيوفيلو، اللذان جاءا من البرازيل للاحتفال بليلة رأس السنة في دبي، إنهما متحمسان لهذه التجربة.
وقال رافائيل "نأمل أن يكون هذا العرض رائعًا وتجربة فريدة من نوعها".
حركة المرور على مشاة البحرية
ويتوقع أكاش، وهو قبطان متمرس منذ 15 عاماً، أن تشهد مياه دبي حركة مرورية نشطة. وخلال ليلة رأس السنة، ستسلك القوارب ذات الأحجام والقدرات المختلفة نفس المسار تقريباً، حيث ستغادر الأرصفة لتتجه أولاً إلى مارينا، ثم إلى جميرا بيتش ريزيدنس وبلو ووتر وأتلانتس، وأخيراً إلى برج العرب.
وقال أكاش إن القباطنة يخضعون لتدريبات مكثفة لضمان سلامة الركاب. كما أعلنت شرطة دبي عن نشر 33 قارب إنقاذ على الممرات المائية، كجزء من جهودها لتعزيز سلامة وأمن رواد الحفلات خلال ليلة رأس السنة.