360 ألف درهم إيجارات اليخوت في دبي ليلة رأس السنة

وأكد الكابتن أكاش غيميري، الذي يعمل في شركة ليبرتي لليخوت، أن أسعار ليلة رأس السنة الجديدة قد ترتفع خمسة أضعاف. وقال: "السعر العادي لرحلة مدتها ست ساعات هو 12 ألفًا إلى 15 ألف درهم. وفي ليلة رأس السنة الجديدة، يتراوح السعر بين 65 ألفًا و75 ألف درهم". وعندما سُئل عما إذا كان العملاء مندهشين لسماع أسعار اليخوت المرتفعة خلال ليلة رأس السنة الجديدة، قال أكاش إن هذه الأسعار متوقعة و"الجميع يعلم أنها ستكون باهظة الثمن".