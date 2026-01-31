355 مليار درهم الناتج المحلي في 9 أشهر بدبي

وتصدرت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً، حيث سجلت معدل نمو بنسبة 15.4 في المئة وساهمت بنسبة 1.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. كما قدم قطاع الأنشطة المالية والتأمين أداءً قوياً، محققاً نمواً بنسبة 8.5 في المئة ومساهماً بنسبة 12 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وانعكس هذا الزخم في قطاع الإنشاءات الذي نما بنسبة 8.5 في المئة، مساهماً بنسبة 6.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.