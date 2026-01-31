355 مليار درهم الناتج المحلي في 9 أشهر بدبي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم السبت أن الناتج المحلي الإجمالي لدبي سجل نمواً بنسبة 5.3 في المئة، ليصل إلى 113.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2025. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.7 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 355 مليار درهم.
وقال سموه: "إن التقدم الاقتصادي الذي تحرزه دبي يتشكل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتحقق من خلال التنفيذ المنضبط والجهد الجماعي. والأرقام التي نراها اليوم هي نتيجة أولويات واضحة، ومؤسسات قوية، وفرق عمل تعمل بتركيز والتزام وحس عالٍ بالمسؤولية".
وأضاف سموه: "إن نمو دبي يعكس منظومة اقتصادية ديناميكية ونموذجاً تنموياً يضع الإنسان أولاً، ويستثمر في المواهب، ويبني الازدهار على أسس قوية ومستدامة".
وأشاد بجهود الفرق في مختلف القطاعات، قائلاً: "في دبي، التقدم مشترك. قطاعاتنا تتقدم معاً، ويعزز بعضها بعضاً من خلال التنسيق والاستقرار والعزيمة على تحقيق رؤية القيادة، مع رفع المعايير باستمرار وخلق فرص جديدة للأجيال القادمة".
وتصدرت أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً، حيث سجلت معدل نمو بنسبة 15.4 في المئة وساهمت بنسبة 1.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. كما قدم قطاع الأنشطة المالية والتأمين أداءً قوياً، محققاً نمواً بنسبة 8.5 في المئة ومساهماً بنسبة 12 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وانعكس هذا الزخم في قطاع الإنشاءات الذي نما بنسبة 8.5 في المئة، مساهماً بنسبة 6.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.