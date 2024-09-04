352 مخالفة في مساكن العمال بالإمارات

كما يحرص المفتشون على أن تكون مساكن العمال متوافقة مع معايير الصحة والراحة والنظافة، كما يحرصون على فحص احتياطات السلامة ومدى ملاءمة المباني والمواقع للسكن. بالإضافة إلى ذلك، يتأكدون من أن المباني والمرافق مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة.