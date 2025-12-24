3500 منفذ بيع لخصومات "دبي للتسوق" تبدأ الجمعة

يعود ليوم واحد فقط، حيث ستقام تخفيضات DSF لمدة 12 ساعة في مراكز تسوق ماجد الفطيم في 26 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، مقدمة خصومات تتراوح بين 25 في المائة و90 في المائة في أكثر من 100 علامة تجارية مشاركة.