3500 منفذ بيع لخصومات "دبي للتسوق" تبدأ الجمعة

أعلن مهرجان دبي للتسوق (DSF) عن مجموعة من العروض الترويجية الكبرى التي ستنطلق في جميع أنحاء المدينة اعتبارًا من 26 ديسمبر. مع أكثر من 1,000 علامة تجارية مشاركة و3,500 منفذ في جميع أنحاء دبي، يمكن للمقيمين والزوار التطلع إلى الصفقات وفرص متعددة للفوز الكبير طوال فترة مهرجان دبي للتسوق.
يبدأ موسم بيع مهرجان دبي للتسوق رسميًا في 26 ديسمبر، حيث يقدم خصومات تتراوح بين 25% و75% على أكثر من 1,000 علامة تجارية عالمية ومحلية وأكثر من 3,500 منفذ في جميع أنحاء المدينة.
يمكن للمتسوقين الاستمتاع بخصومات كبيرة على الأزياء والجمال والمنزل والإلكترونيات والأطفال ونمط الحياة والمزيد طوال فترة الترويج التي تستمر خمسة أسابيع.
يدعو عرض تسوق، مسح واربح الذي يجري في جميع أنحاء المدينة حتى 1 فبراير 2026 المتسوقين لإنفاق 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق للحصول على فرصة للفوز بواحدة من خمس سيارات نيسان باترول SE T2 2026، يتم السحب عليها أسبوعيًا.
يقوم المتسوقون ببساطة بمسح رمز الاستجابة السريعة على نقاط البيع الرسمية لتسوق، مسح واربح في المتاجر المشاركة وتحميل إيصالهم عبر المنصة المخصصة للدخول في السحب، مما يزيد من الإنفاق والزيارات المتكررة ورحلات التسوق الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة.
في ميركاتو مول، يمكن للمتسوقين المشاركة في حملة جوائز حصرية خاصة بالمول. من خلال مسح الإيصالات داخل ميركاتو، يدخل الزوار في سحوبات خاصة بالمول تستمر حتى 12 يناير، مما يمنح المتسوقين المزيد من الطرق للفوز خلال فترة التسوق بعد عيد الميلاد.
يعود ليوم واحد فقط، حيث ستقام تخفيضات DSF لمدة 12 ساعة في مراكز تسوق ماجد الفطيم في 26 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، مقدمة خصومات تتراوح بين 25 في المائة و90 في المائة في أكثر من 100 علامة تجارية مشاركة.
تشمل المراكز المشاركة:
مول الإمارات
سيتي سنتر مردف
سيتي سنتر ديرة
سيتي سنتر معيصم
سيتي سنتر الشندغة
ماي سيتي سنتر البرشاء
لإضافة المزيد من الإثارة، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 300 درهم في مول الإمارات أو سيتي سنتر مردف أو سيتي سنتر ديرة مسح إيصالاتهم باستخدام تطبيق SHARE للحصول على فرصة ليصبحوا المليونير التالي في SHARE.
تشمل العروض الترويجية المستمرة:
أكبر جائزة في السنة: تقدم حملة DSF الرئيسية لمراكز تسوق ماجد الفطيم للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 300 درهم فرصة للفوز بمليون درهم نقدًا في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة.
مليونير موديش وبلو ريواردز: يمكن للعائلات التي تتسوق في دبي فستيفال سيتي مول إنفاق أكثر من 300 درهم للحصول على فرصة للفوز بمليون نقطة بلو كجزء من حملة مليونير بلو ريواردز DSF.
تذكرة DSF الذهبية: تكافئ تذكرة DSF الذهبية من دبي القابضة المتسوقين في شركاء تذكرة بإدخالات تلقائية، حيث يحصل 38 فائزًا على 10,000 درهم في نقاط تذكرة.