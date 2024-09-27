350 حادث اصطدام ومخالفة بحرية بدبي في 2024
أعلنت شرطة دبي اليوم الجمعة أنها تعاملت مع نحو 80 حادث اصطدام للقوارب و10 حالات إنقاذ بحري في النصف الأول من عام 2024.
وذكر العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أنهم تعاملوا مع إجمالي 78 حادث اصطدام بحري، وسجلوا 272 مخالفة بحرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.
كما أشار العميد السويدي إلى أن فرق الإنقاذ البحري التابعة لشرطة دبي تعد من أكثر الفرق مهارة وجاهزية على مستوى الدولة والمنطقة، وهي مجهزة بأحدث التقنيات وأدوات الإنقاذ المتقدمة والقوارب السريعة وأجهزة تحديد المواقع المتقدمة "GPS".
وأضاف العقيد علي عبدالله النقبي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ، أن الفرق أثبتت قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة وإنقاذ العديد من الأرواح وتقديم المساعدة في الحالات الحرجة.
كما ذكر أن قسم أمن المنشآت أجرى 12 جولة تفتيشية ميدانية، حيث تم تحديد سبعة مجالات تتطلب تعديلات مستهدفة من قبل الجهات المعنية وفقاً للقوانين واللوائح".
وأكدت شرطة دبي أن "تعزيز الوعي بأمن وسلامة الملاحة البحرية هو أولوية قصوى." حيث قدمت أكثر من 550 محاضرة وورشة تدريبية تركز على الأمن والسلامة البحرية، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات الملاحة وفقاً لقوانين الملاحة البحرية في الإمارات.