35 عاماً على الرحيل: 7 أيقونات خالدة تروي قصة "الشيخ راشد" باني دبي الحديثة

مرت خمسة وثلاثون عاماً على وفاة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي. ومع ذلك، لا يزال إرثه خالداً، بدءاً من بناء مطار دبي الدولي الضخم وصولاً إلى مركز دبي التجاري العالمي الشهير.

حكم الشيخ راشد الإمارة من عام 1958 حتى وفاته في 7 أكتوبر 1990. وخلال تلك السنوات التأسيسية الحاسمة من عمر الدولة، تقدمت الإمارة بسرعة من منطقة فقيرة اقتصادياً إلى منطقة شهدت طفرة تنموية مع إنشاء الطرق والمطار والميناء البحري.

أبرز معالم الإرث الخالد

1. مطار دبي الدولي (Dubai International Airport)

في عام 1960، وقبل توحيد الإمارات، فُتح مطار دبي الدولي أبوابه وسط أرض قاحلة. وقد شُيّد بناءً على أوامر من الشيخ راشد، الذي أشار إلى غياب السفر الجوي المباشر إلى مدينته. اليوم، يقف المطار الضخم كواحد من أكثر المطارات ازدحاماً واتصالاً في العالم، مستقبلاً 92.3 مليون مسافر في عام 2024 وحده.